Når nogle politikere og kommentatorer reducerer kød til at være et lille spørgsmål, er det, fordi de ikke har sat sig ind i emnet.

I takt med at ambitionen for at nå klimamålene hæves, begynder bekymrede røster at spørge, hvordan det skal finansieres. Det mest oversete svar på denne bekymring er, at der er milliarder at hente i reducerede udgifter til sundhedsvæsnet, hvis vi spiser grønnere.