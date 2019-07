Dennis Nørmark: Læg blot begejstringen for den unge generation på hylden

De bliver udråbt som frelsere. Men det er ikke de såkaldte millennials, der kommer til at arbejde for en bedre verden med færre skattely og meningsfulde arbejdsliv. Den verden skal vi selv skabe.

Verden er fuld af vrede teenagere, og de vil forandre verden«, klinger det ildevarslende ud over forsamlingen, hvor kun meget få er under 30 år. Der nikkes anerkendende. Man er parat til at modtage budskabet her til konferencen, hvor jeg befinder mig, et par timers kørsel nord for Oslo.