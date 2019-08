Man kan ikke skade et barn livsvarigt ved, at det nogle aftener græder sig i søvn, når det i øvrigt mødes med kærlighed og omsorg.

Hvem ønsker, at ens baby skal ligge dissocierende med et dødsønske alene i et mørkt rum, mens man selv sidder og læser sin avis? Åbenbart mig, viser det sig efter at have læst psykolog Michael Nissens Kronik 29.7.