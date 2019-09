Institutleder: Man bliver ikke fuld af faglig trivsel af at drikke øl – man bliver bare fuld

Det er positivt, at regeringen tager trivselsudfordringen alvorligt. Men det er samtidig vigtigt at respektere forskellen mellem faglig trivsel og almindeligt velvære. Det første er vigtigst i studiesammenhæng.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Den nye uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, har for nylig i Politiken barslet med, at hun vil oprette et kontor for unges trivsel i ministeriet. Initiativet bliver lanceret samtidig med og i sammenhæng med ønsket om en ny karakterskala og om at afskaffe uddannelsesloftet.