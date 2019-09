Kom nu, Mette! Lad os tage livet af rygning, inden den tager livet af vores børn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Statsminister Mette Frederiksen (S) har meldt ud, at prisen på en pakke cigaretter skal stige med en flad femmer – i 2020 og ditto i 2021.

Med den prioritering er det nu klart for hele Danmark, at ’børnenes statsminister’ hellere vil se penge i statskassen end at gøre noget positivt for unges sundhed og sikre den første røgfrie generation i 2030.

Trist, men sandt.

Og jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg deler både Lægeforeningens og Kræftens Bekæmpelses skuffelse.

Mette har tilsyneladende kastet sin kærlighed på cigaretter

Mens store dele af Folketinget nu for alvor melder sig klar til at sætte foden i jorden over for rygning, må det være gået op for Mette Frederiksen, at hun kun kan gøre hendes milliardstore valgløfter til virkelighed, hvis hun sikrer sig nye indtægter til statskassen.

Og Mette har tilsyneladende kastet sin kærlighed på cigaretter.

Under sommerens valgkamp var der ingen grænser for, hvad Mette Frederiksen ville gøre for danskernes sundhed, men nu melder virkeligheden sig, og unges sundhed er røget ud af ligningen.

Mange af Folketingets partier bakker op om markante prisstigninger på cigaretter.

Vi har i Venstre foreslået en prisstigning på 20 kroner allerede fra næste år, og vi er klar til at søge opbakning til vores forslag uden om regeringen.

Vi ved, at hvis vi skal rykke noget i forhold til de unges rygevaner, så er prisen det vigtigste parameter at skrue på.

Hver dag begynder 40 nye børn og unge under 18 år at ryge i Danmark

Min klare opfordring til statsministeren og Socialdemokratiet er, at man sadler om.

Vi har netop nu en historisk mulighed, med bred politisk opbakning, for at rykke på folkesundheden.

Hver dag begynder 40 nye børn og unge under 18 år at ryge i Danmark.

Det er nu, vi skal handle. Det burde en statsminister, der slår sig op på at være ’børnenes statsminister’, være enig i.

Venstre ønsker en røgfri fremtid, men den kommer ikke af sig selv.

Ti kroner på én gang er for »markant«, lyder det fra regeringen, men faktum er, at det netop er markante prisstigninger, der er nødvendige, hvis børn og unge skal gå en røgfri fremtid i møde.

Så kom nu, Mette, lad os tage livet af rygning, inden den tager livet af vores børn.