Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Vi kommer til at lægge livsstilen om, Pernille Weiss

Jeg bliver bekymret, når en borgerlig europapolitiker viser sig ikke at have forstået, at samspillet mellem stat og erhvervsliv ikke er en forhindring, men en forudsætning for, at samfundet kan tage nogle tigerspring