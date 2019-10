Flugten til Europa: Vi skiftedes til at være i vandet for at gøre båden lettere. Vi skreg om hjælp, men ingen kom

Bådflygtninge fra Syrien, Afghanistan, Pakistan, Iran og Irak ankommer hver dag fra Tyrkiet til ferieøen Lesbos, Grækenland. Indtil nu er der kommet 78.000 i år. Straks efter sendes de ud på 60 km tvungen gåtur, for græsk lov forbyder både lokale og turister at hjælpe dem. En båd med ca. 45 flygtninge fra Syrien og Irak ankommer og går i land på en strand ved Skala Sikamineas. De har haft en hård overfart med to motorstop, hvilket betød at folk følte sig som genfødte, da de endelig kom i land. Når bådene er så overfyldte som i dette tilfælde, betyder det at båden har meget svært ved at holde sig oven vande, hvis motoren går ud. En plads i en at de overfyldte gummibåde koster typisk 1.000 USD plus 35 USD for en redningsvest. Turen fra Tyrkiet varer omkring 1,5 timer.