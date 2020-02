Akademiker i den offentlige sektor: Nørmarks masseprivatisering vil kvæle en rask og levende patient

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Forfatteren Dennis Nørmark har besluttet sig for, at akademikere i den offentlige sektor laver meningsløst og overflødigt arbejde. Først kom Nørmarks bog om pseudoarbejde, som han har skrevet sammen med filosoffen Anders Fogh Jensen. Forleden skrev Nørmark så i et indlæg i Politiken, at den offentlige sektor »bruger mange penge på bureaukrater, der går i vejen for dem, der udfører kerneopgaven«.