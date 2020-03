Drop hjælpepakkerne til luftfarten: Coronakrisen kan blive et kærkomment opgør med klimasynderne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Luftfarten er i krise. SAS sender tusinder hjem. Dansk Luftfart håber på hjælp fra regeringen: »Det er en fuldstændig uhørt dramatisk situation, hvis lignende vi aldrig har set før«, lød det fra direktør for brancheforeningen Dansk Luftfart Michael Svane til Politiken, da han i fredags bad om hjælp fra regeringen. Siden er bønnerne kun taget til i styrke.​

Samme dag kunne man i Politiken-artiklen med overskriften »Danske rejsebureauer stopper alle operationer øjeblikkeligt« læse, at den danske rejsebranche også mener sig berettiget til hjælpepakker.

Og en Politiken-artikel senere på dagen konstaterede, at der allerede nu tales om, at hjælpepakker til erhvervslivet efterlader færre penge til klima.



Der hersker ingen tvivl om, at den nuværende situation er alvorlig og trist, også økonomisk, men som bekendt skal man aldrig lade en alvorlig krise gå til spilde. ​

I samme ombæring kan man passende droppe den planlagte udvidelse af Københavns Lufthavn

Intet tyder på, at flytrafikken når at blive bæredygtig inden 2030. Det gennemsnitlige klimaaftryk for en dansker er 17 ton CO 2 om året, hvoraf de 5 ton stammer fra det offentlige forbrug, hvilket betyder, at vi reelt selv har direkte ansvar for de 12 ton. En oversøisk rejse til f.eks. Thailand svarer til 4 ton, eller en tredjedel af et gennemsnitligt årsforbrug på blot én rejse. Alle, som bekymrer sig om de menneskeskabte klimaforandringer, må være enige i, at vi derfor skal have reduceret antallet af flyrejser.

En reel reduktion i flyrejser vil betyde, at den nuværende kapacitet i flybranchen, inkl. kapaciteten i eksempelvis Københavns Lufthavn, og – måske i et lavere omfang – i rejsebranchen er for stor. Det vil således være imod fællesskabets interesser at poste skattekroner og ressourcer i disse brancher.

Tværtimod bør vi i denne sammenhæng lade falde, hvad ikke kan stå, og få indført flyafgifter i et tempo, så de tilbageblevne selskaber ikke når at øge deres kapacitet, inden denne regulering giver branchen et nyt dyk.

I samme ombæring kan man passende droppe den planlagte udvidelse af Københavns Lufthavn. Især nu, hvor projektets lovlighed kan betvivles efter en dom i en sag om en tilsvarende udvidelse af Heathrow Lufthavn, der tog udgangspunkt i Paris-aftalen, som også Danmark som bekendt har tilsluttet sig.