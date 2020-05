Professor: Regeringens prioritering af forskningen er forstemmende lav

Det er tankevækkende, at regeringen ikke prioriterer genåbningen af universiteterne i lyset af, at løsningen på coronapandemien kun kan komme fra forskere.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Mens regeringen opretholder forskningsforbuddet på Danmarks universiteter, er frisørerne for længst i arbejde igen. Grunden er angiveligt hensynet til folkesundheden. Regeringen mener, at der er større risiko forbundet med at arbejde i laboratorier (som i reglen har mange kvadratmeter per forsker) end f.eks. at gå i Netto, Ikea eller storcenteret.​​​​​​​