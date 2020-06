»Torskedum offentlig forvaltning«: Giv dog sagsbehandlere lov til at standse indlysende tåbeligheder, inden menneskeskæbner synker i grus

Accepter dog for pokker, at de offentligt ansatte, der står med den varme virkelighed i deres hænder, kan have lige så stor indsigt i det enkelte menneskes problem som dem, der har siddet på et kontor og udarbejdet retningslinjer og aldrig har været i nærheden af den aktuelle sag.

Dette er et debatindlæg.

Jeg kender ret mange mennesker, der arbejder inden for offentlig forvaltning. Fælles for dem er, at intet tyder på, at de ikke skulle være normalt begavede. Intet tyder på, at de ikke skulle være i besiddelse af ganske almindelig empati. Intet tyder på, at de skulle mangle indsigt i eget fagområde. Intet tyder på, at de ikke skulle være i stand til at afgøre, om noget er helt åbenbart og indlysende dumt.