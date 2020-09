Hæv godtgørelsen: Der bør være et økonomisk sikkerhedsnet for ofre for sexchikane

I juli vandt vi i HK en sag i byretten for et medlem om seksuel chikane.

Det er ubegribeligt nok i sig selv en nyhed. Sager om seksuel chikane forliges nemlig ofte uden for retslokalet, fordi bevisbyrden er så pokkers svær at løfte – eller værre endnu: På trods af chikane bliver der aldrig en sag ud af det. Offeret føler sig alene, krænkelserne foregår i det skjulte, og der er ofte trusler om, at det bliver værre, hvis man går videre med det.

I denne sag stod bevismaterialet dog usædvanlig stærkt.Vores kvindelige medlem var blevet angrebet via telefonopkald og sms’er 20-50 gange om dagen (!) af en mandlig kollega, der enten onanerede eller simulerede onani. Samme mand havde også overfaldet hende på et toilet på arbejdspladsen. Manden, kollegaen, er endda blevet idømt 7 års fængsel for at have voldtaget hende flere gange i hendes eget hjem! Denne del – hvor sindssyg og krænkende den end måtte være – var dog ikke direkte en del af HK’s sag, da den ikke foregik på arbejdspladsen.