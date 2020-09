»Hvad ville du have gjort?«: Barselsreglerne lægger op til, at jeg skal gå syg på arbejde og udsætte andre for risiko

Det er en helt almindelig efterårsmorgen i coronatiden. Jeg vågner med ondt i halsen og ømme muskler. Mine to ældste børn har hostet lidt de sidste dage. Min yngste havde feber i forgårs. Alligevel sender jeg alle i institution og går selv på arbejde. Jeg ville selvfølgelig helst blive hjemme.

Jeg er gravid i 5. måned og føler mig sårbar ude i samfundet, når jeg ikke har det godt. Men det er ikke det, der plager mig mest: Jeg går syg på arbejde og udsætter derved andre for risiko. Jeg har med både yngre og ældre mennesker at gøre i mit arbejdsliv og har en bred kontaktflade i løbet af en almindelig uge.

Men hvis jeg melder mig syg, mister jeg muligheden for at gå på barsel i februar. For at få barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark skal man nemlig opfylde ’beskæftigelseskravet’. Det vil sige, at man skal have arbejdet et bestemt antal timer i seks måneder inden for det seneste år. Jeg er selvstændig med nystartet virksomhed, og med coronaens nedlukning af samfundet i foråret og sommeren og den delvise nedlukning nu er det svært for mig at slæbe mig op på det antal timer.