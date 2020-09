Brancheorganisationer svarer på kritik: Plug-in-hybridbiler er en trædesten, der ikke skal afskrives

Selv den mest klarsynede spåmand er forsigtig med at forudsige, fra hvilken dato fremtidens bilindustri bliver stillet om til el, brint eller andre CO 2 -lette brændsler. Vi ved dog, at om 10-15 år vil verdens bilister med stor sikkerhed få tilbudt en række forskellige grønne teknologier. Vinderne ser her og nu ud til at blive rene elbiler til persontransport og brint til de tunge lastbiler.

Men Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag. Derfor, mens vi venter på, at batteripriserne falder, og bilproducenterne får et større udvalg af batteridrevne elbiler, er plug-in-hybridbiler en trædesten, der ikke skal afskrives.

Plug-in-hybridbilerne er forsynet med både et batteri og forbrændingsmotor og kan køre op til 60 kilometer på en opladning, og skal man længere, slår de over på benzin-/dieselmotoren. I nogle år endnu vil plug-in-hybridbilerne tilfredsstille den gennemsnitlige danske bilists behov for at kunne køre grønt på arbejde og langt i weekenden.