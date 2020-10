Folkeskolelærer og kandidatstuderende: Elever nominerede lærer til 'Årets TILF'. Vi grinede på lærerværelset, men burde have taget det mere alvorligt

Den seneste tids debat om sexisme — først i mediebranchen, sidenhen på Christiansborg, i musikbranchen og ja, forhåbentlig snart alle brancher — har først og fremmest handlet om, hvorvidt vi bør indse, at sexisme findes. Det ser heldigvis ud til, at denne diskussion er ved at være en saga blot takket være mange kvinders vidnesbyrd.

Nu bør vi fokusere på, hvordan vi kommer kulturen, der fordrer sexisme, til livs. Her vil jeg opfordre til, at vi flytter kikkerten fra arbejdspladsen og retter den mod ungdomskulturen, hvor sproget er med til at forme normer og værdier, som danner rammen for adfærd blandt unge. Noget, de tager med sig langt ind i voksenlivet.

Og nej, dette er ikke endnu et mudderkast mod ungdommen. Det er ikke småting, de for tiden skal bære skylden for. Men når jeg tænker på personlige oplevelser, som kan opfattes sexistiske, og spørger mig selv, hvorfor jeg ikke sagde fra, skyldes det en sprogbrug og adfærd, som har været legitimeret allerede fra mine tidlige teenageår.