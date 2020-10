Tidligere nyhedschef i DR: Da gramserierne begyndte, brugte jeg knæet, som min mor havde lært mig

Sikke en befrielse at kunne tale åbent om den sexisme og de overgreb, som også jeg var udsat for som ung og nyansat for en masse år siden. Vi talte slet ikke om det dengang i sidste halvdel af 70’erne. Hverken indbyrdes eller med cheferne.

Derfor tusind tak til Sofie Linde, de yngre kvinder på TV 2 og alle de andre i mange forskellige fag, der er fulgt efter. Hvor er I modige. Jeg er stolt af jer.

Men vi kommer ingen vegne for alvor, hvis ikke vi som samfund ønsker reel ligestilling. Den typisk danske, slentrende facon: ’Det går da meget godt! Og vi har da vel lige rettigheder og ligeløn!’ holder ikke. For svaret er nej, vi har ikke. Det går nemlig ikke godt med ligestillingen mellem kønnene. Af et land, der på så mange andre felter er et foregangsland, kan vi ikke være det bekendt.