Filosof: Burkaforbuddet vil begrænse såvel religions- som ytringsfrihed, men det er altså en pris, regeringen er villig til at betale I et frit samfund bekæmper vi tvang, og nogle gange forbyder vi den. Men det er i givet fald tvangen, vi forbyder, og ikke selve den praksis som man ganske vist kan tvinges til, men også kan vælge selv.

Regeringens forslag til et burkaforbud i det offentlige rum følger i kølvandet på en række andre indskrænkninger af befolkningens frihed, hvor hensigten specifikt handler om muslimer, men hvor forbuddene af lovtekniske grunde ender med også at ramme andre danskere.

Det gælder f.eks. indskrænkningen af ytringsfriheden for religiøse forkyndere, og forbuddet mod at dommere bærer religiøse symboler i retten.

Hvad angår burkaforbuddet, er hensigten at fjerne burka og niqab fra det offentlige rum, men det bliver så i form af et mere generelt maskeringsforbud. Forbuddet vil begrænse såvel religions- som ytringsfrihed, men det er altså en pris, regeringen er villig til at betale.

Nogle har ganske vist indvendt, at f.eks. burkaer ikke bør ses som ytringer, og at forbuddet derfor ikke indskrænker ytringsfriheden, men det er der nu ikke meget, der taler for.

Det afgørende i forhold til ytringsfrihed er nemlig, hvad der kommunikeres, og om det bør være beskyttet af ytringsfriheden, ikke hvilket konkret medium det kommunikeres i, om det så er tale, skrift, håndtegn, morsesignaler, billeder, eller for den sags skyld påklædning.

Det har fra regeringens side skortet på principielle begrundelser for burkaforbuddet

Det har fra regeringens side skortet på principielle begrundelser for burkaforbuddet. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har udtalt, at det ikke er »foreneligt med værdierne i det danske samfund eller respekten for fællesskabet at holde ansigtet skjult, når man møder hinanden i det offentlige rum«, men det svæver i det uvisse, præcis hvad det er for nogle værdier, han tænker på, og hvorfor man udviser manglende respekt for fællesskabet ved f.eks. at have elefanthue eller et kunstigt skæg på.

Desuden er det ikke just indlysende, at det at udvise manglende respekt er tilstrækkelig grund til at indskrænke basale friheder som ytringsfrihed og religionsfrihed.

Henrik Dahl (LA) har imidlertid forsøgt sig med en mere principiel begrundelse for, hvorfor han (i modsætning til andre medlemmer af Liberal Alliance) vil stemme for et burkaforbud.

Han anerkender, at det ikke umiddelbart forekommer liberalt at forbyde en bestemt påklædning, for må man i et liberalt samfund ikke gøre, hvad man vil, så længe man ikke skader andre? Han stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, om det virkelig er rigtigt, at burkaer og niqaber ikke skader andre.

Dahls implicitte udgangspunkt er her det såkaldte skadeprincip, ifølge hvilket staten kun må anvende tvang overfor en borger for at forhindre at andre skades.

Skadeprincippet blev oprindelig formuleret af den engelske filosof John Stuart Mill, og Mill brugte det blandt andet til at begrunde en udstrakt ytringsfrihed. Siden er skadeprincippet blevet anvendt til at begrunde friheder i en lang række sammenhænge, blandt andet i den såkaldte Wolfenden rapport, der i Storbritannien lå til grund for afkriminaliseringen af homoseksualitet.