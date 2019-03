Kunderne holder op med at være på slankekur, så snart fastelavnsbollerne står i vinduet

»Margarine er et rædsomt produkt, som oprindeligt ikke kunne blive godkendt til fødevarer, men så kom krigen, og så fik man det indført. Vi bruger kun smør. Smør og fløde, det gør altså noget godt for en kage«.

Håndværker, ikke kunstner!

Det lærte hun som elev, hvor hun blev udlært i det, hun selv kalder »Det sorte Nordvest«, i Ørnebageriet, hvor hun stod i lære hos et par gamle hotelkonditorer:

»Når vi var på skole, sagde vores lærer ’i gamle dage gjorde man sådan her’, og så tænkte jeg altid ’det er da det, vi gør hos os’. Vi lavede alting fra bunden, vi lavede buddinger og mandelrand, vi kogte kompotter og syltetøj. Vi havde meget lidt køleplads, så der blev bagt kager som nøddehorn og napoleonshatte hver morgen. Jeg lærte håndværket, og det er det, jeg gerne vil vise her: håndværket! Jeg er håndværker, ikke kunstner«, siger hun.

Efter sin læretid arbejdede hun blandt andet i New Zealand og New York, før hun var konditor på en række restauranter. Men køkkencheferne blev yngre og yngre, synes hun, og smartere og smartere og bedre til at drikke lidt for meget, og så besluttede hun sig for at blive selvstændig.

»Jeg kan huske, at jeg pludselig tænkte ’sådan en bryllupskage, det kunne da faktisk være meget sjovt at bage’, og så gik det op for mig, at jeg skulle være selvstændig.

I 2006 åbnede hun byens første butik, der udelukkende solgte kager og desserter, og selv om det ikke virker så vildt i dag, var det anderledes i 2006. Derfor nøjedes Nanna Pörtner med at købe et lille butikslokale med to små rum bagved, hvor ovne og opvasker står. Resten foregår i samme lokale, som kagerne sælges fra.

»Her kan man ikke gemme sig. Folk kan se, hvad vi laver, og hvordan det foregår. Nogle gange er der nogen, der ikke kan lide det. Vi har lige fået en meget dårlig anmeldelse på Google, fordi der var en, der syntes, det var ulækkert, vi rørte ved kagerne, når vi tager dem ud af montren. Men hvordan tror han, at de er kommet derind? Eller blevet lavet? Nogle gange er det måske meget godt at komme lidt tættere på, hvordan mad bliver til«.

Kunderne gider ikke vente

Ved siden af hende står konditoren Amanda og smører en othellolagkage til 30 personer op. Creme, bunde, makroner, syltetøj. Bagefter bager hun bunde til hindbærsnitter, som hun lægger sammen. I disken står linser og nøddemazarinkager.