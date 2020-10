Klarlunds brevkasse: Kan mit ufødte barn tåle, at jeg bliver vaccineret mod influenza?

Helene Andersen: Jeg er gravid i 13. uge. Jeg er naturligvis meget opmærksom på, at jeg ikke skal tage nogen som helst form for unødig medicin. Nu har jeg hørt, at man anbefaler influenzavaccination til gravide. Men kan vaccinen ikke være farlig for mit barn?

Bente Klarlund Pedersen: En influenzavaccine vil ikke skade dit barn, tværtimod vil den bidrage til at beskytte det. Det skyldes, at du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, når du er gravid. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret, hvis du er gravid og mere end 12 uger henne.

Gravide i 2. og 3. trimester har øget risiko for komplikationer til influenza som f.eks. lungebetændelse, og i sjældne tilfælde kan disse komplikationer føre til abort eller for tidlig fødsel. Risikoen for at få komplikationer er større, hvis du samtidig har en kronisk sygdom som nedsat lungefunktion, astma, hjerte-kar-sygdom, diabetes, nedsat immunforsvar eller er svært overvægtig.