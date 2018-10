Michelin-flæskesteg og bajere! Nu kan du fejre J-dag og samtidig bevare din kulturelle københavnerkapital 2. november kan man komme i julestemning på Michelinrestauranten 108's vinbar The Corner, hvor der vil være juleøl, julemusik og flæskestegssandwich.

Vi kan lige så godt være ærlige. J-dag har et noget blakket ry.

Den første fredag i november, hvor Tuborgs juleøl bliver frigivet, er blevet en institution i det danske natteliv, og med blinkende blå nissehuer, frække nissepiger og vanvittige branderter bliver det ofte betragtet som lidt dårlig smag.

Men nu, kære venner, nu er dagen oprunden, hvor man kan fejre J-dag og samtidig bevare al sin smarte kulturelle københavnerkapital. Halleluja!

For 2. november fra klokken 17.00 inviterer Michelinrestauranten 108 for enden af Inderhavnsbroen nemlig til julehygge på deres vinbar The Corner.

I dagens anledning kan man købe sig en fadøl fra Nørrebro Bryghus, der er specialbrygget i samarbejde med 108, til den nette sum af 40 kroner. Man vælge mellem restaurantens to faste øl, 108 Everyday Lager og 108 Occasion Ale, og den sæsonbaserede øl, juleøllen. Nørrebros Julebryg holder 7% og er brygget på økologisk byg, hvede og rug og en særlig krydderiblanding.

Man kan også købe sig en flæskestegssandwich til 85 kroner, og gør man det, får man en gratis juleøl med.

Endelig vil der også komme en musikant forbi med harmonika og spille julen ind.