Københavns nye tårne kaster sig også ind på julemarked-markedet

Hiv én dag eller tre ud af kalenderen og kom i julestemning, når Axel Towers inviterer til julemarked i weekenden 14.-16. december.

Her indtager over 80 designere, kunstnere og kreative iværksættere nemlig tårnene med masser af bløde tekstiler, moderne keramik og unikasmykker.

Altså endnu en chance for at købe de gaver, der venter på gavelisten, du kan købe rare ting til dig selv eller blot snuse rundt og nyde den gode julestemning, som kun et julemarked formår at frembringe.

Til markedet bliver midtertårnets både første og anden sal fyldt med unikke designs inden for kategorier som mode, interiør, smykker, keramik, billedkunst, botanik, møbler og kreativ gastronomi.

Papirkunst og julelækkerier

Det er FindersKeepers, en platform for upcoming design, der står bag julemarkedet. Derfor vil der særligt være mange upcoming designere og nyudklækkede kunstnere bag boderne.

Til markedet kan du bl.a. få pakket dine gaver ind hos Collema Wrapping og opleve papirkunstneren Emilie Stantons spektakulære dekorationer.

Melder sulten sig, kan du hos Depanneur købe mad og drikke, mens der ude på pladsen foran Axel Towers sælges brændte mandler, friskbrygget kaffe og julelækkerier.

Fredag er der åbent fra kl. 12-18, lørdag kl. 11-17 og søndag kl. 11.16.

En endagsbillet koster 40 kr. i forsalg og 50 kr. i døren, mens en weekendbillet koster 70 kr. (80 kr. i døren). Har du børn med, som er under 12 år, kommer de gratis ind.

Er du tosset med julmarkeder kan du læse meget mere om de aktuelle markeder lige her, hvor Ibyen guider til julemarkeder for enhver smag.

Julemarked i Axel Towers. Fre. 14. dec.-søn. 16. dec. Axel Towers, Axeltorv 2, Kbh. K.