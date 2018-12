Skyd 2019 ordentligt i gang: Her er 6 nytårsfester, der er værd at besøge i København

Der er rig mulighed for at slå sig løs i det københavnske natteliv nytårsaften. Vi har samlet 6 af de bedste og skøreste nytårsfester lige her.

Der er en særlig grund til, at hele landet ligger i dvale 1. januar.

Alle ved, at nytårsaften er en glimmerforklædt massakre af både indre og ydre transportveje. Stuer på stribe ligger hen i konfetti-koma, gulve er galvaniseret i champagne, og udenfor er alt bare gråt.

Sådan er det, og det er okay.

Men vil man undgå, at ens egen stue tager prisen som den mest hærgede, kan man med fordel tage sig selv og vennerne under armen og begive sig ud i byen for at knalde årets sidste timer af.

Der er nemlig godt gang i gaden og festerne omkring i byen. Her er vores bud på de 6 bedste.

Årets kærlighedsfest

Det københavnske eventkollektiv CPH Deep kalder alle ravers og clubfolk hid til en nytårsfest i bassens og kærlighedens tegn. På deres egen matrikel på H.C. Hansens Gade sørger de for et musikalsk line-up bestående af seks elektroniske acts - blandt andet Bebetta, The Hunts Copenhagen og Baime - som sætter fut i fejemøget, mens champagnen bruser, og laseren lyser.

Biiiiig New Year’s Love Party x CPH Deep. H.C. Hansens Gade, 2300 København S.

1920’er glamour i Vega

Som en del af et verdensomspændende initiativ lægger Vega lokaler til en stort anlagt nytårsfest i giga glamourøs Gatsby-stil. Her kan man være med i et spektakulært sceneri med skuespillere og liveband, der liver The Golden Twenties op med alt, hvad der til hører af fine drinks, pomadehår og funklende glimmerkjoler.

Party like Gatsby Copenhagen x Vega. Kl. 21.00-04.00, Enghavevej40, 1674 København. Entré: 340 kr.

Tråd i kælderen

Lige om hjørnet fra al Gatsby-glamouren er der helt andre boller på suppen.I den rustikke kælder Basement under Vega er der tråd og billige dåseøl på menuen, når det nye år sparkes ind. Baby In Vain hiver spaderne frem og giver giver 2018 et los i løgene, og det samme gør garagerock-trioen De Høje Hæle og solokunstneren Mala Herba.

Basement Nytårskoncert x Basement. Kl. 21.00, Enghavevej 42, 1674 København. Entré: 100 kr.

Bas i Boxen

Københavns sorte hul for techno og clubmusik holder selvfølgelig ikke fri nytårsaften. Tværtimod diskes der op med et gevaldigt musikalsk traktement, der nok skal få gang i festen. Black Box har Dj Daniel Savi og Martinez bag pulten, og Red Box har yderligere seks dj’s på programmet, der løber helt frem til kl. 12 næste dag.

New Year’s Eve Bang x Culture Box. Kl. 22.00-12.00, Kronprinsessegade 54, 1306 København. Entré: 150 kr.

14 timers trip under Rådhuspladsen

Når det store nytårsudtræk løjer af på Rådhuspladsen, er det først ved at begynde lige ved siden af, hvor den underjordiske klub Ved Siden Af tænder op for et space trip af dimensioner. 14 timers fest i et stræk. Dj’en Code Request fra den sagnomspundne klub Berghain i Berlin vil banke nytårsbeats af sted. Og så er der dresscode: Den står latex og læder, eller noget sporty.

14 timers nytårs space trip x Ved Siden Af. Kl. 01.00-15.00, Vesterbrogade 2b, 1620 København.

Bunkerfest på Refshaleøen

Der er mulighed for at miste fornemmelse af tid og sted totalt, hvis man tager ud på den yderste tange af Refshaleøen for at fejre nytår. Omverdenen ligger nemlig bag 2 meter solid beton i en 25o år gammel bunker, som i dagens anledning bliver fyldt med danske og udenlanske dj’s, mens baren serverer kolde dåseøl og billige gin & tonics.

New Years Bunker Bonanza x Antenne. Kl. 22.00-07.00, William Wains Gade 10, 1432. Entré: gratis.

Traditionelt i Tivoli

Der er sørget for det hele, når den står på jubilæumsnytårsfest i Tivoli. Superkokkene fra restaurant Nimb klarer maden og vinen, Pantomimeteatret underholder og Frederolle Vedel & All Stars spiller op til dans med swing og jazz lige efter det store fyrværkerishow, som kan opleves på første parket.

Tivolis 175-års jubilæumsnytårsfest x H.C. Andersen Slottet. kl. 19.00-02.30, H.C. Andersens Boulevard 22, København.