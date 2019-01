En pløret guide: Her er 8 barer, hvor du kan drikke specialiseret alkohol i København

Vin- og ølbarer har vi masser af i København, og cocktailbarer er der efterhånden også kommet en hel del af. Men hvor går du hen, hvis du vil være stiv på den helt specialiserede måde?

Her er en række gode bud.

Snaps

Brændevin behøver ikke at være den der lunkne kommensnaps, du vrider din ansigtsmimik til ukendelighed for at få ned til julefrokosten. Det kan også være en helt delikat drik.

I hvert fald hvis du spørger folkene bag akvavitbaren Rastløs i Ravnsborg Tværgade på Nørrebro. De serverer både ren snaps og akvavitcocktails, og har du behov for lidt at skylle ned med, kan du også få en øl. Til gengæld er gin, vodka og den slags dømt helt ude.

Rastløs - en akvavit-bar. Ravsborg Tværgade 7, Kbh. N

Cider

Arkivfoto: Andreas Haubjerg

Du ved det: Cider er det nye og det sorte og alt det der. Og altså ikke den vammelsøde slags a la Sommersby, man kan købe på dåse i supermarkedet, men den rigtige, komplekst vinøse og mousserende æble- og pærevin, som de har tradition for i Frankrig og England.

Frontløberne i ciderrevolutionen er blandt andre Holm Cider. Butikken og baren ligger i Istedgade, og med mere end 150 forskellige cidere er det Nordens største. Der er også Ciderbaren i Larsbjørnsstræde i Indre By, som ligger i forlængelse af den franske restaurant Voulez-Vous.

Holm Cider. Istedgade 44, Kbh. V

Ciderbaren. Larsbjørnsstræde 20, Kbh. K.

Portvin

Det er lidt af en tendens i København, at restauranter, barer og butikker bare hedder det, de er. Ostehandleren kalder sig Ost, slagteren Kød og så videre. Ingen dikkedarer.

Arkivfoto: Katinka Husted

Sådan er det også med Portvinsbaren på Vesterbro, der som den første bar i Danmark specialiserer sig i den portugisiske hedvin. De har flasker fra et par hundredlapper og op til flere tusinde kroner, og langt de fleste af dem kan du også få på glas, så der burde været noget for enhver.

Portvinsbaren. Kingosgade 4, Kbh. V.

Whisky

Hvem drømmer ikke om at slænge sig i en nøddebrun chesterfield med benene over kors, slyngende en single malt rundt i glasset til tonerne af lidt afdæmpet flødejazz? Indrøm det nu bare.

Under alle omstændigheder er det netop, hvad man kan hos Lidkoeb på Vesterbrogade. Hver fredag og lørdag åbner de for førstesalen, hvor de udelukkende gør i whisky. Det samme gør de hos The Whisky Bar i Indre By.

Hvis du gerne vil nyde din whisky i lidt mere afslappede omgivelser, er der også whiskybaren Dispensary på Nørrebro. Deres ambition er at hive drikken ned fra dens piedestal og gøre den traditionsbundne spiritus tilgængelig for alle os nybegyndere.

Lidkoeb. Vesterbrogade 72B, Kbh. V.

The Whisky Bar. Dronningens Tværgade 5E, Kbh. K.

Dispensary. Nørrebrogade 184, Kbh. N.





Champagne

Rigtig champagne er og bliver en dyr og eksklusiv drik. Derfor giver det også god mening, at Københavns champagnebar er en filial af Hotel D’Angleterre. Skal det være dekadent, så lad det være dekadent.

Arkivfoto: Katinka Hustad

Balthazar, som baren hedder, har 11 forskellige champagner på glas og mere end 200 flasker på kortet. Priserne starter på 175 for et glas og løber helt op til omkring 50.000 for en flaske af de allerdyreste bobler.

Balthazar. Ny Østergade, Kbh. K.