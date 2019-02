Hvor meget mere nørdet kan madscenen lige blive? I dag åbner Københavns første blinis-bar

Måske gik du og troede, at København efterhånden havde fået enhver lille, mærkelig gastronomisk niche dækket.

Lige meget, om det er pommes frites med bladguld (!) hos Sliders, veganske pølser og hotdogs hos Plantepølsen eller stir fried ice cream hos Øriginal Is, du har lyst til – hovedstaden står klar til at stille din fuldstændig specialiserede sult.

Men et spisested, der kun fokuserer på blinis, har vi ikke. Indtil nu.

Vi åbner noget, der ikke allerede findes Anastasia Valentin Rasmussen, ejer af Mulgeo

I dag åbner Mulgeo nemlig i en stade i Torvehallerne.

Her laver de udelukkende de små luftige russiske pandekager, men i stedet for at toppe dem med creme fraiche, rødløg og fiskerogn, som man kender dem, har de tænkt sig at bruge lokale nordiske råvarer og i det hele taget rykke ved vores forestillinger om, hvad en blinis er. En slags højtbelagt blinis, er tanken.

Lige lovlig nichepræget?

»Egentlig betyder blinis bare ’pandekage’ på russisk. Og når folk siger, at det er en traditionel russisk ret, er det både rigtigt og forkert«, forklarer Anastasia Valentin Rasmussen, der sammen med sin mand Thomas åbner Mulgeo, da Ibyen møder dem i Torvehallerne.

Hun er selv født i Rusland og har boet i Danmark, siden hun kom hertil som udvekslingsstuderende på CBS.

»Det, man i dag forbinder med blinis, altså en lille pandekage med fiskerogn, blev opfundet under tsartiden, fordi de rige skulle have noget, de kunne spise deres kaviar til. Da revolutionen kom, tog de den med sig til udlandet, hvor det blev en kendt ret. Men det er altså ikke noget, de almindelige russere spiser«.

Er I ikke bange for, at konceptet bliver lige lovlig nichepræget?

»Netop fordi det er en niche, tænker vi, at det er noget, folk vil kunne lide. Vi åbner noget, der ikke allerede findes. De seneste par dage har vi haft lidt soft opening og har allerede nu fået virkelig god respons«.

Vi går jo også ind i stenbiderrognsæsonen nu, så vi har også en blinis med stenbiderrogn, fermenteret hvidkål og lidt brunet smø Anastasia Valentin Rasmussen, ejer af Mulgeo

Naturvin fra Spanien

Bag disken hos stade 5A i hal 2 er to medarbejdere i fuld gang med at forberede blinis. Nænsomt smører de en svampecreme ud til kanten af pandekagerne og lægger tyndt skårede kinaradiser ovenpå.

I alt kommer der til at være seks forskellige blinis på kortet, der vil skifte regelmæssigt. Priserne ligger mellem 35 og 48 kroner per styk eller tre for 115-120 kroner. Lige nu er der for eksempel en med laks og peberrod, en med kammusling og fennikel og en med knoldselleri, kerner og kornblomster.

Hvis du vil lave noget af høj kvalitet, bliver du også nødt til at bruge gode råvarer. Det er lidt, ligesom når cafeer skriver, at de har ’free wifi’. , Sherlock! Anastasia Valentin Rasmussen, ejer af Mulgeo

»Vi går jo også ind i stenbiderrognsæsonen nu, så vi har også en blinis med stenbiderrogn, fermenteret hvidkål og lidt brunet smør«, siger Anastasia Valentin Rasmussen.

Pr-foto: Mulgeo

Men man bliver vel ikke mæt af tre blinis?

»Jo, det gør man faktisk. De mætter overraskende meget«, svarer Anastasia Valentin Rasmussen.

Til at skylle pandekagerne ned er der en mousserende naturvin fra Spanien, som kommer til at ligge til 95 kroner per glas. Ideen er, at blinis kan blive et alternativ til tapas eller sushi, fortæller Anastasia Valentin Rasmussen.

»De fleste tænker på kaviar, nytårsaften og festlige receptioner, når de tænker på blinis. Vi vil gerne give blinis et nordisk tvist og gøre det til en hverdagsluksus«, siger Anastasia Valentin Rasmussen.