De lærte københavnerne at spise eksotisk: Her er 5 af byens gamle udenlandske restauranter

Det vælter frem med smarte restauranter, der laver mad fra fjerne egne og med smæk på krydderierne.

Men hvad med de beværtninger, der har ligget i København i årtier og lært danskerne at spise andet end hamburgerryg og stuvet hvidkål?

Vi minder dig om 5 af dem.

1 Dubrovnik

Lige siden 1982 har man kunnet svinge ind forbi Studiestræde i det centrale København og smage på et lille stykke af Balkan, som ejerne selv formulerer det. På Restaurant Dubrovnik, opkaldt efter den kroatiske kystby, serverer de klassiske retter fra det tidligere Jugoslavien.

Man kan for eksempel få cevapcici, som er en slags aflange krydrede frikadeller. Der er også Serbiens svar på en hakkedreng, pljeskavica, lavet på en saftig blanding af svin, okse og lam. Eller man kan få sit måltid grillet på en sabel, en såkaldt sablja.

Dubrovnik. Studiestræde 32, København K.

2 Italiano

Det skulle være det første sted i Danmark, hvor man kunne få sig en pizza. Københavns ældste italienske restaurant.

Foto: Jakob Carlsen Ristorante Pizzaria Italiano er Københavns ældste italienske restaurant.

Foto: Jakob Carlsen

Ristorante Italiano har ligget på hjørnet af Fiolstræde, lige over for Vor Frue Kirke, siden 1952.

I dag er det givetvis mest turister, som indtager de italienske retter under varmelamperne, men pastaen, brødet og isen er hjemmelavet, så hvem ved, måske bør man ikke afskrive stedet som den rene turistfælde. Måske.

Ristorante Italiano. Fiolstræde 2, København K.

3 Taverna Kreta

»På Jagtvej ligger der en lille græker, som vist hedder Kreta. Det er et fuldstændig klichéfyldt græsk sted, som laver vildt god mad«.

Det sagde Nina Krysiza Sørensen, der er kok på spisestedet Cicchetti, da Ibyen talte med hende om nogle af hendes yndlingssteder i København. Og et af dem var altså det lille, lidt uanselige spisested Taverna Kreta på Nørrebro.

Foto: Finn Frandsen Restaurant Kreta på Nørrebro.

Foto: Finn Frandsen

Her kan man få usnobbet græsk mad, for eksempel Grækenlands svar på kebab, gyros og souvlaki, eller klassikeren moussaka. Og retsina, selvfølgelig, retsina i kander til at skylle det hele ned med.

Taverna Kreta. Jagtvej 59, København N.

4 Ankara

Ankara er en anden klassiker i det københavnske bybillede.

Den tyrkiske restaurant på Vesterbrogade var i begyndelsen af 00’erne centrum for en del palaver, fordi en beruset kunde affyrede en pumpgun mod en væg. Det var kun væggen, der kom til skade, og i retten forklarede han skuddet med, at han var blevet vred over et dårligt glas rødvin, hvad han dog senere afviste igen.

Men det er alt sammen længe siden, og mest kendt er Ankara da også for sin tyrkiske mad. Man kan blandt andet få cacik, som er det tyrkiske ord for Grækenlands tzatziki, yaprak sarma, altså vinbladsruller med fyld, og sigara börek, der er små pakker af butterdej med ost.

Man kan også gå om bord i buffeten. Det koster 59 kr. til frokost, 89 kr. til aften, og hvis man vil have drikkevarer ad libitum i to timer oveni, ja, så skal man af med 200 kroner.

Ankara. Vesterbrogade 35, København V.

5 Zafran

Endnu en af Københavns ældste restauranter inden for et bestemt nationalt køkken er Zafran.

Familierestauranten i Blågårdsgade på Nørrebro laver persisk eller iransk mad og har gjort det siden 1990. Stedet er naturligvis navngivet efter det voldsomt dyre krydderi safran, som bruges i meget persisk madlavning.

Foto: Thomas Borberg Zafran i Blågårdsgade.

Foto: Thomas Borberg

På menukortet er især grillet kød på spyd og selvfølgelig tahdig, ris, som man lader branke en smule i bunden, så risen får en sprød overflade.

Zafran. Blågårdsgade 9B, København N.