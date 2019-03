Amagers ølsnedkere rykker til Indre By: Et af Danmarks bedste bryggerier åbner sin første bar i København

Det prisbelønnede Amager Bryghus åbner bar ved Nørreport og har planer om endnu en på Amager. Ibyen cyklede en tur til bryggeriet for at høre mere.

Man kan lugte det, længe inden man kan se det.

Amager Bryghus ligger i et industriområde på Amager, ikke langt fra Kastrup Lufthavn, og omkring den store hvide lagerhal hænger en markant sødlig-sur lugt af mæsk.

Men lige så uinteressant dunsten af mikrobryggeriets ølproduktionen er, lige så interessant skulle slutproduktet være.

Amager Bryghus har i hvert fald vundet adskillige priser. Blandt andet fik de i 2018 De Danske Ølentusiasters pris for årets bryggeri i 2018. Samme år vandt de også Den Danske Ølpris for »at være en af grundstenene i den danske ølrevolution«. De har desuden fået flere europæiske priser, ligesom de er fast inventar på listen over verdens 100 bedste bryggerier på ratebeer.com.

Som forbruger har det imidlertid ikke været helt ligetil at smage på øllene fra Amager Bryghus. Enten skulle man finde en forhandler eller ølbar med flaskerne i sortiment, eller også skulle man lægge vej forbi bryggeriet og købe det direkte af bryggerne.

Men 29. marts bliver det lidt nemmere. Her åbner Amager Bryghus nemlig en bar, Amager Bryghus Taproom, på Nørre Voldgade 27, lige ved Nørreport og Botanisk Have.

Der bliver plads til cirka 70 mennesker, og en stor fadøl kommer til at ligge til omkring de 50 kroner, måske lidt mere, hvis det er en alkoholtung stout. Der vil være 15 haner at vælge imellem, og de fleste bliver selvfølgelig med øl fra Amager Bryghus, men ikke udelukkende.

»To tredjedele bliver amagerøl, en tredjedel bliver kollegaer, som også laver sindssygt god øl. Det kunne være en belgisk duppel, som vi ved, vi ikke kommer til at lave. Man må også have noget selverkendelse og indse, at der er nogle øltyper, som der er andre, der laver meget bedre, end vi kan«, siger direktør Morten Valentin Lundsbak.

»Vores taproom bliver et sted, hvor det kommer til at handle om øllet, og hvor det er okay at nørde lidt. Vi vil gerne højne ølniveauet i København. Eller være med til det i hvert fald«.

Det begyndte med håndbryning

Amager Bryghus åbnede i 2007. Det var de to gymnasievenner Morten Valentin Lundsbak og Jacob Storm, som begge er født på Amager, der i 3.g af HTX begyndte at håndbrygge for sjov.

Lige så langsomt tog det fart, de vandt medaljer til DM i håndbryg, og en dag havde de taget et lån i banken og åbnet et lille bryghus i et gammelt beskyttelsesrum på Amager. Efter 50 år uden et bryggeri fik ’Lorteøen’ igen sin helt egen øl.

Foto: Olle Thorup Morten Valentin Lundsbak og Jacob Storm med deres fadlagrede øl.

»Allerede et par måneder efter begyndte vi at eksportere til udlandet«, fortæller Morten Valentin Lundsbak, da vi går en runde på bryggeriet.

»Vi lavede en øl, der hedder Hr. Frederiksen, som vi stadigvæk laver, der kom på top 50-listen på ratebeer.com, og så var der en amerikansk distributør, som hev fat i os. I dag eksporterer vi til 30 forskellige lande«.

I 2017 flyttede de til større lokaler og har nu tanke nok til at kunne brygge 30 forskellige øl. Lige nu benytter de kun halvdelen af bryggeriets kapacitet, men planen er at få tankene fyldt helt op.

»Vi har brygget her i lidt over et år nu. Da vi flyttede ind, var det jo bare en tom hal. I Jylland ville man nok bare kalde det for en svinestald, men her på Amager hedder det en eksklusiv erhvervsejendom«.

Men selv om Amager Bryghus er vokset en hel del, siden det bare var Morten og Jacob, der stod i en kælder og kogte bygmalt i en gryde, er ambitionen stadigvæk den samme.

»Det vigtigste for os at blive ved med at lege. Det er også derfor, vi bliver ved med at invitere andre bryggerier ind og laver øl med dem. Måske gør de tingene på en helt anden måde eller får nogle helt andre ideer«, siger Morten Valentin Lundsbak.