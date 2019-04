Jo, du kan godt drikke japansk sake til din mad. Faktisk kan det være et bedre match end vin

Hvad er det særlige ved sake?

»Jeg er meget fascineret af hele kulturen og historien omkring sake. Det har en særlig kulturel betydning og er et socialt produkt. I Japan skænker man for eksempel ikke selv op. Derfor skal man hele tiden holde øje med hinanden og hælde op for hinanden, når man sidder sammen ved bordet. Og man får heller ikke lov til at importere sake, hvis ikke man kan vise, at man kender til produktet. Du skal bevise dit værd. Derfor har jeg arbejdet på flere bryggerier i Japan«.

Blå bog Henrik Levinsen Udlært fra Søllerød Kro. Uddannet vinsommelier og sakesommerlier. Har desuden arbejdet som sake-brygger i Japan. Arbejder som sommelier på spise- og sakebaren Jah Izakaya på Gasværksvej på Vesterbro og står bag sake-importfirmaet Ministry of Sake.

Hvad er det, sake kan?

»Det, der er så specielt ved sake i forhold til for eksempel vin, er, at sake har en lavere syre, men er meget rigere på umami. Sake har komplekse aromaer. Man bruger kōji, en slags svamp, som det nordiske køkken også har taget til sig, da det skaber en umami og dybde. Kōji’en nedbryder den faste stivelse, der er i riskornene, til sukker, samtidig med at gæren begynder at arbejde, så du har en dobbeltfermentering, der sker på samme tid. Det skaber nogle komplekse aromaer«.

»Sake har ikke lige så ekspressive aromaer, som man finder i for eksempel vin. Men i stedet for, at aromaerne primært bliver opfanget gennem næsen, opfanges de primært i ganen og kommer rundt dér. Det er en af årsagerne til, at jeg mener, at sake kan være bedre match sammen med mad end vin. Den har en anden kompleksitet, en anden umami og en anden mundfølelse«.

Det er de massekonsumerede, masseproducerede og industrielle saker, folk stifter bekendtskab med, og det er altså ikke det, der blæser håret tilbage. Henrik Levinsen, sake-sommerlier

Hvorfor drikker vi så ikke mere sake?

»Markedet er meget småt herhjemme, så det har været svært at få smagt de interessante ting. Det er de massekonsumerede, masseproducerede og industrielle saker, folk stifter bekendtskab med, når de har prøvet det på for eksempel en almindelig sushirestaurant, og det er altså ikke det, der blæser håret tilbage. Mange danskere tror, at sake er en høj-alkoholisk drik à la snaps, men måden man laver sake på minder mest af alt om ølbrygning«.

Hvad er godt at drikke lige nu?

»Det er nu, den første bryg, der blev sat over i efteråret, begynder at komme ud som nama-zake. Det er en helt frisk, sprød og aromatisk sake. Et dejligt valg, når forårssolen kigger frem, kunne være Daiginjō Junmai Genshu Yamadanishiki ’Kocon’ fra Sawaya Matsumoto i Kyoto, Tokubetsu Junmai Nama fra Suigei Shuzō in Kōchi, eller hvis der skal være lidt mere sødme, men den stadigvæk skal være forførende aromatisk, Junmai Ginjō Omachi ’Jikon’ fra Kiiyashō Shuzō i Mie«.

Kommer der en sake-bølge?

»Der er kommet en langt større interesse for sake de senere år. For eksempel har Noma sake på deres vinmenu lige nu, og man kan se, at der er sake på flere og flere vinkort rundtomkring i byen, men det tager stadigvæk tid at få ændret folks vaner. Jeg vil gerne bygge en bro mellem europæisk mad og japansk sake, så man finder ud af, hvor godt sake går til mad generelt og ikke kun til japansk mad. Jeg tror det vil komme meget mere frem, men der er lang vej endnu«.