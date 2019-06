Vil du også kunne blære dig på firstmover-måden til næste sommer? Så læs med her, hvor musikredaktør Simon Lund guider til fem af dem, som bliver store lige om lidt.

På LDC Soundsystems efterhånden legendariske destillering af hipsterkulturens jagt efter unik identitet, nummeret ’Losing My Edge’, er James Murphys ironiske (eller desperate!) svar til alle de unge, der overhalede ham indenom på New Yorks og Tokyos smarte natklubber, at han var der, da det hele begyndte.