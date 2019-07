Fra kaffekombucha til cold brew: Her er 7 varianter af kold kaffe, du kan skylle sommeren ned med

Danmark er et af de lande i verden, der drikker allermest kaffe. Og mere og mere af den kaffe, vi drikker, er kold.

Der kommer da også stadig flere varianter af den kolde koffein til. De danske kaffebarer og supermarkeder importerer konstant nye kaffedrikke fra især USA og sælger dem som det sidste nye.

Vi har samlet nogle af dem her og guider til, hvor du kan smage dem.

1 Iskaffe

Den klassiske iskaffe af mælk, kaffe og en anelse sukker var i mange år det eneste alternativ til varm kaffe, man kunne få i København.

Selv om de seriøst storbysmarte typer sikkert vil fnyse af iskaffen i dag, fordi der nu er kommet talrige og langt hippere kaffedrikke til, er den stadigvæk at finde på de fleste kaffebarer og cafeer. Og indrøm det nu bare, du kan godt lide den kolde mælkede drik.

2 Cold brew

Man kunne jo bare kalde det for koldbrygget kaffe, men alting lyder bare sådan lidt federe på den der newyorker-måde, når man siger det på engelsk, ikke?

Cold brew er, som navnet antyder, brygget med koldt vand. Det tager markant længere tid, men skulle til gengæld også give nogle helt andre smagsnuancer. Det siger man i hvert fald.

Du kan blandt andet få din cold brew på Risteriet på Studiestræde 36, København K. Her er selv isterningerne lavet af koldbrygget kaffe, så du undgår, at den bliver vandet hen ad vejen. First world problem? Ja, for satan da, men alligevel ...

3 Vietnamesisk iskaffe

I Vietnam drikker de deres iskaffe med sød kondenseret mælk i stedet for almindelig mælk. Det kan man også få her i København, blandt andet på det vietnamesiske spisested LêLê på Vesterbrogade og hos Tonkin i Indre By.

4 Nitrogenkaffe

Nu bevæger vi os mod nogle af de, ja undskyld, hotteste trends inden for kold kaffe.

Nitrogenkaffe er koldbrygget kaffe, som hældes på fustager, blandes med nitrogen og serveres frisk fra fad, ligesom man gør det med eksempelvis Guinness-øl. Og sammenligningen med Guinness er ikke helt ved siden af, for kaffen får den samme luftige konsistens som den irske øl.

Der har været teorier fremme om, at det skulle være meget sundere at drikke nitrogenkaffe end almindelig kaffe – her er det sundeste nok en god portion skepsis.

Du kan blandt andet få nitrogenkaffe på Navnløs på Enghave Plads 6, København V.

5 Kaffekombucha

Normalt er kombucha lavet af sødet te, som man fermenterer, så det bliver til en syrlig og let boblende læskedrik.

Men man kan også lave kombucha af kaffe, og det er nu også ved at gå op for de københavnske kaffebarer. Kaffekombuchaen fra bryggeriet Læsk er blandt de populære. Læsk forhandles eksempelvis hos Fovl, Darcy’s Kaffe, Arket og Tak For Kaffe.

6 Espresso tonic

En espresso tonic er lige præcis det, navnet indikerer, at det er: tonicvand blandet med espresso, serveret iskoldt. Du kan blandt andet få den hos Original Coffee, der har filialer flere steder i byen.

7 Kaffeis

Kaffeis er en klassiker, og den fås i utallige varianter.The Coffee Collective har for eksempel en meget populær espresso-softice, og den populære isbar Ismageriet på Amager serverer den italienske dessert affrogato, som er en kugle is overhældt med espresso.