Træt af at gå bag en regnbuefarvet Nordea-vogn? Så tag til den alternative Pride i København

Sidste år var mere end 40.000 med, og vi når sikkert derop igen i år, når Copenhagen Pridepå lørdag kulminerer i et farverigt fyrværkeri af et optog.

Men igen i år er der også alternativer til det officielle program, blandt andet Nørrebro Pride, der er for dem, der drømmer om mere politik og færre firmavogne.

Nørrebro Pride startede sidste år som antikommercielt modstykke til den officielle Pride-fejring, og de har med egne ord et større fokus på de såkaldte dobbeltminoriteter, som eksempelvis at være bådehomoseksuel og ikke-hvid.

Nørrebro Pride er til for at tydeliggøre, at ikke alle LGBTQ+-personer er hvide, ciskønnede og kropsduelige Arrangørerne bag Nørrebro Pride

Priden inviterer i år til flere events, og allerede torsdag kan man komme til folkekøkken og paneldebat på Kapelvej 44. Dagen starter med bannermaling, derefter er der spisning og panelsamtale under det overordnede tema ’Hjem’. Man kan læse mere om eventet og paneldeltagerne her.

Ikke alle er hvide og cis-kønnede

Folkene bag Nørrebro Pride har blandt andet kritiseret den store plads, firmaer og partier har fået i den officielle Pride-parade.

I et debatindlæg her i Politiken sidste år skrev arrangørgruppen blandt andet:

»Nørrebro Pride er til for tydeliggøre, at ikke alle LGBTQ+-personer er hvide, ciskønnede og kropsduelige, at vi også er personer, der er racegjorte minoriteter, der er transkønnede, der er non-binære, der har et eller flere handikap, der er religiøse, der ikke har statsborgerskab, der er psykisk sårbare, der er sexarbejdere, der er omsorgspersoner, og personer, der endnu ikke ved, hvad de er, men bare ved, at de ikke er en del af normen«.

Selve Nørrebro Pride-optoget, som i virkeligheden kaldes en ’demonstration’, falder igen i år sammen med den officielle lørdag 17. august, men i stedet for at starte på Frederiksberg og slutte på Rådhuspladsen, mødes man på Nørrebro Station klokken 12. Demonstrationen starter klokken 13 og ender ved Folkets hus på Stengade klokken 15. Her vil der være DJ-sets, men også workshops og taler under temaet ’Hjem’. I skrivende stund er den del af programmet ikke offentliggjort, men man kan følge med på deres eventside her.

For at gøre festen så tryg som muligt gør arrangørerne opmærksom på specifikke retningslinjer. Det går blandt andet ud på at undgå racisme, sexisme, transfobi, islamofobi med mere. De beder alle gæster læse og respektere retningslinjerne, der kan læses i fuld udstrækning på arrangementets side her.