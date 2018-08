Nørrebro laver alternativt pride-optog: Vi gider simpelthen ikke stille vores kroppe til skue, som var vi dyr i en safaripark

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

LGBTQ+-personer skal kunne være offentligt synlige, uden at heteroseksuelle dikterer, hvor ’queer’ vi har lov til at være. Vi vil ikke forsvare vores seksualitet eller kønsidentitet, og vi vil ikke have, at folk tiltaler os med de forkerte pronomener, vi vil ikke stå til rådighed for heteroers nysgerrighed. Vi er ikke eksperimenter, og vores kroppe er ikke offentlig ejendom.

Når Copenhagen Pride på lørdag går gennem Frederiksberg, Vesterbro og Indre by, mødes vi derfor på Nørrebro til vores egen pride. For vi er her ikke for at shoppe eller forsikre nogen om kernefamiliens fremtid. Vores liv er for smukke og komplekse til at opretholde den fantasi. Og den 18. august vil vi fejre, hvordan vi i er stand til at ændre samfundet.

Vores pride bliver et optog, hvor vi og vores medqueers kan udfolde os på vores egne præmisser

Vores pride bliver et optog, hvor vi og vores medqueers kan udfolde os på vores egne præmisser uden at skulle stå til ansvar overfor et samfund, der allernådigst ’giver’ os rettigheder mod, at vi moderer os selv.

Serie: Pride På lørdag går det årlige prideoptog igennem Københavns gader. Men priden er ikke kun en fest. Det er også anledning til at sætte fokus på de fortsatte udfordringer, LGBT-befolkningen møder. Hver dag i denne uge bringer vi indlæg om emnet.

I stedet husker vi de mange mennesker, der har banet vejen før os og fortsætter kampen mod den assimilering, der blot er endnu et forsøg på at distrahere os fra de traumer og uretfærdigheder vi stadigt udsættes for.

Nørrebro Pride er til for tydeliggøre, at ikke alle LGBTQ+-personer er hvide, ciskønnede og kropsduelige, at vi også er personer, der er racegjorte minoriteter, der er transkønnede, der er non-binære, der har et eller flere handikap, der er religiøse, der ikke har statsborgerskab, der er psykisk sårbare, der er sexarbejdere, der er omsorgspersoner, og personer der endnu ikke ved, hvad de er, men bare ved, at de ikke er en del af normen.

Derfor er det vigtigste for os, at vores Pride imødekommer de personer først, for eksempel ved at sikre os, at det rum, vi skaber, er kørestolsbrugervenligt, at vores Pride ikke bliver hijacket af anti-trans-aktivister, som det skete ved London Pride, at de folk, der normalt får tildelt plads på baggrund af deres privilegier, træder i baggrunden og lader dem, der ikke gør, være i centrum i stedet for i marginen.

Vi mener, at hvis man som etableret fællesskab insisterer på at være repræsentativ og inkluderende, bliver man nødt til at gøre en indsats for også at repræsentere og inkludere netop de identiteter, der ofte anses for at være for queer til mainstream fortolkninger af LGBTQ+-miljøet.

Denne indsats skal og må ske på bekostning af politiske partier, politiet og de virksomheder, der profiterer på at iscenesætte sig selv som ’progressive’ og ’tolerante’. Priden er mange steder blevet en arena hvor man giver plads til aktører, som for nogle af os repræsenterer en trussel, og som i hvert fald aldrig har brugt deres ressourcer på at hjælpe os, før det pludselig blev ’moderne’ at kunne lide bøsser og lesbiske.

Vores problem med inklusionen af disse er, at de først og fremmest tager plads fra os, der faktisk har brug for repræsentation og inklusion. Ydermere er de del af et kapitalistisk og imperialistisk system, der belønner de identiteter, der automatisk indordner sig normen, og fremmedgør de identiteter, der ikke gør.

Firmaernes og de politiske partiers version af LGBTQ+-folk er det modsatte af progressiv

Firmaernes og de politiske partiers version af LGBTQ+-folk er det modsatte af progressiv, den kan stadigvæk kun afbilde os som regnbuefarvede middelklassehomoer. Vores kroppe skal ikke bruges som undskyldning for at marginalisere muslimer eller føre angrebskrige.

Som queer- og transpersoner, hvis offentlige tilstedeværelse stadigvæk er betinget af, hvorvidt det heteronormative samfund tolererer os, gider vi simpelthen ikke stille vores kroppe til skue, som var vi dyr i en safaripark.

Et skue hvor heteroseksuelle mennesker kan vise deres solidaritet med vores ’kamp for accept’, samt blive klogere på vores ’fremmede’ måde at være til på.