Læser: Er det bare mig, eller er der gået trend i folk med ’flydende seksualitet’?

Kære brevkasse

Jeg føler mig hægtet af. Jeg er et ungt og forholdsvis heteroseksuelt menneske, som selv synes, jeg er woke. Men jeg synes simpelthen, der er gået trend i den flydende seksualitet, og det kan jeg ikke helt være med til.

Skal jeg virkelig finde mig i, at det er sådan, vi er sammen med hinanden i dag?

Jeg kommer ud af en dejlig broget venneflok med flere seksualiteter og kønsidentiteter repræsenteret, og stort set hver gang vi går i byen, kysser de alle sammen på kryds og tværs. Jeg forstår det faktisk ikke. Jeg har ikke lyst til at stå og snave med mine venner på en lurvet bar.

Er jeg gammeldags af den grund? Skal jeg virkelig finde mig i, at det er sådan, vi er sammen med hinanden i dag?

Kh. den old school

Gæsteredaktør Clara Mendes:

Hvor er det dejligt at høre, at din vennegruppe ikke lader sig kue af gammeldags normer for seksualitet og køn. Det gør mig glad på dine og verdens vegne. Særligt fordi jeg selv som queerperson har oplevet, og stadig oplever, både udskamning, tilråb, hate crimes etc. Så det er ikke nødvendigvis den nemmeste sag i verden.

Jeg ville til gengæld få arbejdet lidt på den internaliserede og kulturelt indlærte homo- eller bifobi Clara Mendes

Som jeg oplever det, er der ikke tale om en såkaldt trend i forhold til flydende seksualitet, men en voksende åbenhed og bevidsthed omkring, at al slags romantisk og seksuel tiltrækning er lige god og værdifuld. Måske det også gør, at flere af dine venner opdager sider af deres seksualitet, som de ikke kendte tidligere? For eksempel at de synes, det er rart at stå og kysse med gode venner på en lurvet bar? Personligt elsker jeg både at kysse og lurvede barer.

Ugens gæsteredaktør Clara Mendes 25 år, manuskriptforfatter og p.t. under uddannelse på Den Danske Filmskole. Aktuel som skaber af og manuskriptforfatter på TV 2 Play-serien ’Sex’. Mødte sin kæreste under en casting til en film kaldet ’Ægte kærlighed’ (cheesy but true).

Så længe de aktivt beder om samtykke i det tilfælde, at de skulle få lyst til at kysse med dig, kan jeg ikke se problemet i dine venners adfærd. Det virker lidt, som om du er træt af at føle dig udenfor i din venneflok, fordi du har en anderledes seksualitet. Men måske du kan tage det som en læring – sådan er vi mange queerpersoner, der føler det meste af tiden.

Jeg ville til gengæld få arbejdet lidt på den internaliserede og kulturelt indlærte homo- eller bifobi (»en tilstand, hvor et individ har overtaget – eventuelt ubevidst – specifikke fobiske samfundsnormer«, kilde: LGBT Danmark), vi alle må arbejde aktivt på at gøre os fri af, og som jeg mærker i dit spørgsmål. For eksempel ved at læse op på emnet og måske også tale med dine venner om det.

Kh. Clara Mendes, new school

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Det lyder, som om du er bange for at blive hægtet af, men jeg kan ikke helt lure på hvilken måde. Er det på ’den nære’ måde? Når du og alle de seje venner er ude sammen, ender du så kys- og modløs i hjørnet på Café Guldregn?