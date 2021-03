»Dit generelle velbefindende bliver simpelthen bedre, når du spiser disse«

Har du også trøstespist på det seneste? Haft mere lyst til flødeis end til selleribøffer, og hellere skovlet vingummier end vindruer?

Så er der måske en god forklaring.

For ikke nok med, at en covid-19-infektion kan påvirke både lugte- og smagssans, vores sindstilstand kan også have indflydelse på, hvad vi har lyst til at putte i munden. En omgang coronanedtrykthed, som mange af os nok har oplevet det seneste års tid, kan altså reelt få os til at længes efter bestemte fødevarer. Især de søde og fede.