Københavns nye hemmelige bageri er opdaget af Claus Meyer, spås lange køer og ligger gemt i en fodboldklub

Smag!Har du hørt om Galst Bageri? Hvis ikke, er det ikke så underligt. For det nye mikrobageri er knapt nok til at få øje på udefra: Det ligger nemlig godt gemt væk bag betonfacaderne af fodboldklubben BK Skjolds lokaler mellem Parken og Østerbro Stadion. Bageriet bestyres af den tidligere revisor Erik Galst, der i sommer ændrede livsvej for at sælge hjemmelavet surdejsbaseret brød og sødt bagværk på mel fra Kornby Mølle, der også bruges hos Mirabelle, Hahnemann og Lille Bakery.

Og resultatet? Claus Meyer var i hvert fald begejstret, da han i november var forbi bageriet, ligesom Euroman spår, at der ikke vil gå lang tid, før køen går hele vejen til Øster Allé. Få en smagsprøve her.

Bad!Måske husker du, at Kalvebod Bølge i oktober fik en ny såkaldt dyppezone. Den er nu rykket til Sandkaj i Nordhavn, men er du hoppet med på vinterbadervognen, har du måske allerede opdaget, at der tilbage på Vesterbro nu er kommet endnu en af slagsen.

Begge dyppezoner har justerbare bunde og er mobile, så de kan flyttes rundt i havnen, alt efter formålet - eksempelvis til festivaler eller som badeø til sommer. De kan benyttes gratis året rundt. Læs mere i denne artikel.

Oplev!Tager du en udflugt til Sophienholm ved Bagsværd Sø nord for København, kan du lige nu se udstillingen Nyt Lys. Her har har samtidskunstnerne Alex Mørch, Alice Topsøe-Jensen, Astrid Krogh, Henrik Vibskov og kunstnerduoen SIIKU: Rasmus Nielsen og David H. Péronard indtaget kunstmuseets park med fem lysværker, der kan opleves med udsigt til vandet og coronavenlig afstand fra andre mennesker.

Foto: Sophienholm Udstillingsbygning

Det er gratis at besøge parken, der holder åbent hver dag 7-21. Savner du stadig flere udstillinger, mens verden er lukket ned? Tjek vores guide til fem andre udendørs kunstværker, du kan opleve lige nu.