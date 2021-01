Mine forældres skilsmisse var frygtelig. Nu er jeg er bange for at ende som dem

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Ligesom mange i min generation (jeg er 33) er mine forældre skilt. Det var en ret grim skilsmisse, der tog lang tid og meget arbejde for alle at komme igennem. De er ikke længere fjendtlige over for hinanden, men venner er de heller ikke.

På grund af det hårde brud er jeg selv blevet bange for at gifte mig. Men nu har jeg haft en meget sød kæreste i så lang tid (og sammen har vi et dejligt barn også), at det føles uundgåeligt med et bryllup. Og jeg vil egentlig gerne giftes, også på grund af kedelige bureaukrati-ting som arv. Men jeg kan også huske det der barn, hvis verden ramlede sammen dengang.

Kan man forene angst for skilsmisse og lysten til giftemål?

Kh

Det evige skilsmissebarn

Gæsteredaktør Karen Vallgårda:

Kære skilsmissebarn

Det lyder dejligt med en sød kæreste og et sødt barn – tillykke med det. Med din historie under huden kan jeg godt forstå, du er ængstelig for selv at kaste dig ind i et ægteskab. Men hvis du egentlig gerne vil, siger jeg: Go for it! Den helt store beslutning traf du, dengang du valgte at få et barn med din kæreste.

Man kan godt blive skilt uden at have været gift Karen Vallgårda

Man kan godt blive skilt uden at have været gift. Det er jo ikke den formelle del af skilsmissen, der er traumatiserende – især ikke nu, når man kan ordne det med NemID og et par klik på nettet. Det er snarere sorgen, bitterheden og konflikterne, som et brud kan indebære, der nogle gange også går ud over børnene.

Måske kunne du lade brylluppet være en anledning til at snakke med din kæreste om din frygt for at komme til at følge dine forældres trælse eksempel. Omkring halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse, så det er ikke noget, man helt kan gardere sig imod. Men hvis I kan snakke åbent om jeres sårbarheder og usikkerheder, har I et ret godt udgangspunkt enten for et livsvarigt forhold eller for en respektfuld og ordentlig skilsmisse, skulle det komme dertil.

Ugens gæsteredaktør Karen Vallgårda Født 1980. Historiker og lektor på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet, hvor hun forsker i familie- og barndomshistorie i 1800- og 1900-tallet. 14. januar udkommer hendes bog ’Skilsmisser’ i serien ’100 danmarkshistorier’ på Aarhus Universitetsforlag. Foto: Danmarks Frie Forskningsfond

Og husk, man kan ikke forebygge sorgen ved at undlade at fejre glæden, så hvis din kæreste er klar på at blive gift, kan I jo bruge coronahiet til at planlægge en fest på den anden side af pandemien med fællesspisning, dans, masser af kys og uforbeholdne omfavnelser. Det kan måske få foråret til at spire lidt hurtigere frem.

Held og lykke

Karen

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære skilsmissebarn

Ingen kan fortælle dig, om det ægteskab bliver lykkeligt eller ej. Brevkassen kan således hverken følge dig ned af kirkegulvet eller fortælle dig, at det er den værste idé. Der er ikke noget mærkeligt i at have lyst til noget og samtidig være bange for det.

Folk med dødsangst står også op og lever videre de fleste dage, men i virkeligheden er det jo ikke skilsmissen i sig selv, du skal være bange for. Det er jo bare fifty-fifty: 50 procents chance for, at I må logge på Borgerservice for at logge ud af hinandens liv, og 50 procents chance for, at I holder frem til enkedagene. Men ligesom med plat og krone er de to udfald i sig selv ikke så spændende, det handler om, hvad man har satset. Går du rigere fra ægteskabets væddemål?

Skilsmisseforældre er også forældre, kærestepar-forældre er også forældre Felix Thorsen Katzenelson

Jeg kender til ægteskaber, der er langt værre end skilsmisser, og til folk, som aldrig giftede sig, men alligevel var bedre ægtefolk end de fleste. Og ægteskab og skilsmisse har betydet mange forskellige ting gennem tidens løb. Også siden dine forældres koldkrigsdage.

Når man som du er i tvivl, så tror jeg, det hjælper at adskille det romantiske og det praktiske lidt. Hvis et bryllup kan hjælpe med nagende tanker om arvestridigheder, fælleseje og gensidig forsørgerpligt, så kan du jo indtræde i et fornuftsægteskab og se det som en eventuel fornuftsskilsmisse i den anden ende. En transaktion som enhver anden, med fortrydelsesret og kvitteringer.

Nu har I jo fået et barn, så nogen ville mene, at I allerede har knyttet bånd, til døden jer skiller. Skilsmisseforældre er også forældre, kærestepar-forældre er også forældre.

Jeg kan og vil ikke vælge for dig, men mønten er kastet allerede.