Min kæreste er fantastisk. Men nu er jeg stødt ind i en gammel flirt ...

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har en fantastisk dejlig kæreste som er klog, veluddannet, ansvarsfuld og har et godt arbejde. Og så er han også sjov og spændende, og jeg anser ham faktisk som min bedste ven. Vi bor sammen i udlandet, og han er ikke dansker. På sigt vil jeg gerne flytte hjem igen, måske endda tilbage til min lille hjemby, hvor jeg oprindeligt kommer fra. For det meste er denne drøm om at flytte hjem igen lidt fraværende, og så er jeg ellers glad og tilfreds med mit liv. Men når jeg begynder at tænke i længere fremtidsbaner, så føler jeg det lidt, som at jeg på et tidspunkt skal tage et Sophie’s choice mellem mit hjem eller min dejlige kæreste.

Jeg var hjemme for nylig på besøg (uden min kæreste), og der støder jeg ind i en gammel flirt. Det var sådan et forhold, der aldrig 100 pct. blev til noget, men hver gang jeg ser ham, dirrer det i mig. Totalt ’hvad kunne det være blevet’-følelse. Han er en meget anderledes type end min nuværende kæreste. Ikke højtuddannet, ikke flot job. Ikke særlig akademisk anlagt (som jeg ellers er). På mange måder tror jeg slet ikke, vi er et match.

Men han er sød, nede på jorden, dejlig uprætentiøs, og jeg er også tiltrukket af, at vi er så forskellige. Men mest af alt: Han er vild med mig. Det er i hvert fald den vibe jeg får, hver gang vi snakker. Og det får mig altid til at fast-forwarde og drømme om et simpelt liv, hvor vi er par, har fået et par børn og begge to bor sammen i vores hjemby..

Jeg kan godt rationelt se, at det hele er rigtig dumt. Jeg vil jo ikke miste min nuværende kæreste og det liv, vi har skabt sammen. Jeg elsker ham, selv om ham den anden forstyrrer en del i tankerne og (sex)drømmene for tiden.

Hjælp. Jeg er ved at blive skør.

Kh

Hende med det internationale dilemma

Gæsteredaktør Isabella Hindkjær:

Kære internationale dilemma

Engang var jeg på en virkelig god og hårdt tiltrængt ferie. Jeg mødte en mand, og da ferien var slut, havde jeg overbevist mig selv om, at jeg var så forelsket, at jeg gjorde mig tanker om, hvordan jeg kunne henlægge hele min tilværelse til en landsby i Sydspanien. Cirka da returflyet landede i Kastrup indså jeg, at min følelser nok ikke handlede om ham, men om, at jeg virkelig ikke ville hjem fra den ferie. Og jeg tænker måske, det er noget lignende – eller rettere det omvendte – der kan være på spil for dig.

Hvis der er noget, den seneste tid har lært os, er det, at kærlighed ikke kan klares på Zoom Isabella Hindkjær

Det virker som om, du har skabt dig et spændende liv. Det lyder også som om, du måske savner lidt tryghed. Måske repræsenterer din hjemstavnsflirt det savn? Nu skal der ikke gå Freud i den, men sexdrømme handler vel sjældent kun om sex.

Du skriver, at I ikke er et match, og at du mest er vild med, at han er vild med dig. Du skriver også, at et liv med ham ville være simpelt og betyde, at du ikke skal tage stilling til ’besværlige ting’. Og nu siger jeg lige noget lidt nederen, som ikke desto mindre bør siges: At tage stilling til besværlige ting = livet (i hvert fald som voksen).

Ugens gæsteredaktør Isabella Hindkjær Chefredaktør på Femina. Tidl. bl.a. featurejournalist på Jyllands-Posten og nordisk chefredaktør på VICE. Skrev i 2013 en artikel om Tinder og mødte i researchen den mand, hun nu er gift og har to børn med. Foto: Nellie Møberg/Aller PR

Om din kæreste skriver du, at du elsker ham, og at han er din bedste ven. Hold fast i det. Tal med ham om fremtiden, dine mål og dine drømme (altså ikke sexdrømmene, vel). Hvis der er noget, den seneste tid har lært os, er det, at kærlighed ikke kan klares på Zoom – det kan til gengæld de fleste kontorjobs.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære internationale dilemma

Der er noget med din måde at kalde din kæreste for ’bedste ven’, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Som om al jeres kærlighed finder sted lige inden verdens største ’men’. Det er en måde at afseksualisere din partner på, når du sætter korrekthed og venskab over for en flammende ’the one that got away’.

Jeg kan mistænke dig for at have gået rundt og ventet på at den her gamle flirt skulle gå ind i dig med træsko på hovedgaden i fødebyen. Stakkels mænd som henholdsvis enten er for akademiske og fjerne eller har for korte uddannelser og for dumme venner.

Dit liv er sgu ikke holocaust, fordi du sidder midt i din glæde og godt gad knalde med en, du engang kyssede til haldisco. Du skal holde op med at romantisere ’simple liv’ og folk fra din ungdom, fordi de orker at smile til dig.

Fremtiden er uhyggelig, og jeg forstår godt, du savner Danmark. Men derfor skal du ikke reducere de her to mænd til at være statister i dit liv. Snak med din kæreste om, hvad du har brug for, men forsøg lige at finde ud af det selv først. Der er ikke nogen Meryl Streep til at spille den her færdig for dig.

Ingen af dine valg er rigtige eller forkerte, og det er okay at være nødt til at forlade nogen. Men det er dit valg, desværre.