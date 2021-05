Vi får ét skud i bøssen til at skabe en familie. Og det har du brugt

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er for nylig blevet skilt og har glædet mig til at komme ud at være single. Jeg blev i en tidlig alder mor og føler, at jeg er gået glip af min ungdom. Især har jeg altid haft en queerside i mig, som jeg aldrig har turdet udleve, og som jeg nu, med alderen, endelig føler mig modig nok til at forløse.

Skal jeg stå fast på min singledrøm, sige, at jeg ikke vil noget seriøst, og begynde at date andre? Ugens spørgsmål

Den første date, jeg er på, møder jeg så en mand, der er all that. Objektivt set er han nok det, jeg ville kalde et catch, og han repræsenterer en lethed og en stabilitet i livet, som jeg hungrer efter. Mellem os er der stor kærlighed, fantastisk sex og god kommunikation.

Han vil have et seriøst forhold og ser en fremtid for os med børn og hund, og jeg vil ham, men det føles som dårlig timing, og det kan næsten ikke blive mere heteronormativt.

Så her kommer spørgsmålet: Skal jeg stå fast på min singledrøm, sige, at jeg ikke vil noget seriøst, og begynde at date andre? Eller skal jeg gå all in og glemme alt om de kærlighedsromancer, jeg måske går glip af?

Og i så fald vil jeg så sidde om fem år i et nyt ægteskab igen og føle, at jeg aldrig rigtig nåede at være single, og ikke mindst føle mig som en kujon over, at jeg aldrig turde udleve min kærlighed til andre kvinder?

De kærligste hilsner fra

Fomo’en

Gæsteredaktør Marie Louise Tüxen:

Kære Fomo

Jeg har læst dit brev adskillige gange, og de første mange gange skiftede jeg position hver gang. Så læste jeg for gud ved hvilken gang, og da indså jeg, at du i mine øjne selv giver svaret.

I din beskrivelse af manden fremgår det, at I har det godt på alle planer, og at han ønsker sig et liv med dig. Til det vil jeg først sige: Han er sjælden.

Selv om han muligvis ikke står og venter, hvis du skifter mening undervejs, så er min bette analyse af dit brev, at du er villig til at løbe den risiko Marie Louise Tüxen

Vi får ét skud i bøssen til at skabe en familie, herefter er der sammenbragtheder og opløsninger. Men det første skud er rent, og det har du brugt. Du ved noget om kærlighed og tab, men du ved ikke så meget om, hvem du er uden dit barns far. Det, jeg hæfter mig ved, er at du hurtigt kaster et udefra-blik på dig selv ift. manden. Sådan læser jeg det i hvert fald, når du skriver »heteronormativ« og »objektivt set«. Det irriterer dig, det er, som om du ønsker at finde argumenter imod ham, selvfølgelig også fordi der i dit indre rumsterer noget andet.

Dette andet, altså dit queer jeg, beskriver du anderledes, her ligger håbet for mig at se; og så er der noget med vægtningen. Dine argumenter for at afvise det faste forhold med manden fylder helt konkret mere. Du skriver manden ned og dit singleliv med kvindelige affærer op. Sådan læser jeg dig.

Ugens gæsteredaktør Marie Louise Tüxen

Som om du gerne vil have carte blanche til at forfølge det usikre og vovede, selv om der foran dig står en solid, smuk pakke, du burde være lykkelig for. Hvad end det måtte betyde, får du hermed dette carte blanche fra mig. For ligesom dig tror jeg ikke, at du finder fred med manden, før du har fundet ud af dig selv. Og selv om han muligvis ikke står og venter, hvis du skifter mening undervejs, så er min bette analyse af dit brev, at du er villig til at løbe den risiko.

Kærlig hilsen Marie Louise

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære Fomo

Du drømte om en tur på Bakken, og nu brokker du dig over at have det sjovt i Tivoli. Det var dumt at gå på date med en mand, når du nu havde lyst til at date kvinder, men den skade er sket. Anne Linnet sidder et sted og fnyser over dig.

Nu sidder du så i den samme gamle rutsjebane og skriger af grin, mens du frygter, hvor sjovt det ikke havde været at snave med Pjerrot. Det er en trist-farlig måde at leve livet på, for som kloge folk siger, er græsset altid grønnere der, hvor du vander det. Det betyder ikke, du skal blive – det betyder, at du skal vælge.

Man kan godt have lesbisk sex med sin mand, man skal bare lige planlægge det lidt Felix Thorsen Katzenelson

Men hallo, måske kan du godt blæse med lidt af melet i munden. Bare fordi du træder ind i et heteroseksuelt parforhold (som i øvrigt lyder dejligt, til lykke!), så kan du stadig godt udleve noget mere queer. Udnyt den gode kommunikation, du allerede har med denne nye mand, til at italesætte dine behov. Man kan godt have lesbisk sex med sin mand, man skal bare lige planlægge det lidt.

For ja, noget går du glip af, og selv uden at have læst Svend Brinkmanns hovedværk kan jeg godt give dig lidt af tipsene. Livet er 2 pct. valg og 98 pct. fravalg. De ting, du oplever, kommer aldrig til at nærme sig mængden af ting, du går glip af. Knuste drømme og the one (og to og tre) that got away er spillereglerne.

Vælg blot, du skal nok fortryde.