Brevkassen til læser: Dit spørgsmål irriterer mig!

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

I en periode på cirka fire måneder så jeg en fyr. Vi hyggede mest af alt om aftenen, men min naive hjerne blev selvfølgelig ved med at lægge for meget i alle hans handlinger. Til sidst fandt jeg selvrespekten frem og skrev til ham, at jeg synes, vi skulle stoppe det, inden jeg blev for glad for ham, og at jeg også gerne ville finde en, som ville bruge tid med mig i hverdagen og ikke kun om aftenen.

Kan man tage fat i fyren igen og spørge om noget uforpligtende hygge, eller er det bare en rigtig dum idé? Ugens spørger

Efter cirka halvanden måned med kedelige dates og mangel på held på Tinder, savner jeg nu at hygge med ham. Spørgsmålet er så bare: Kan man tage fat i fyren igen og spørge om noget uforpligtende hygge, eller er det bare en rigtig dum idé? Han slettede mig efter noget tid på Tinder, hvilket betyder, at jeg ville skulle skrive til ham på Instagram og i så fald ... hvad skriver man?

På den ene side ved jeg, at det er rigtig dårlig idé, men på den anden side savner jeg nogle at hygge med, og det var han bare rigtig god til.

Med venlig hilsen

Den totalt fortabte

Gæsteredaktør BBYBITES:

Kære totalt fortabte!

For det første: KENDER!

Jeg synes, det er sejt, at du fandt selvrespekten frem og satte ord på, hvordan du havde det. Af en eller anden grund er det meget svært i vores samfund, det der med at sætte ord på tingene. Specielt når det handler om, at man vil mere end ’bare’ bolle/se film/spille Catan eller hvad I nu lavede om aftenen.

Allerede der synes jeg, du er nået langt. Umiddelbart virker det som om, I vil forskellige ting. Meeeen a girl gotta eat, og I hyggede jer. Så altså, hvis man ser kortsigtet på det, synes jeg, du skal skrive til ham på Instagram og prøve lykken.

Man er ligesom mere ligeglad - hvilket åbenbart er noget, vi mennesker finder tiltrækkende og sexet. Hvilket er ret fucking problematisk og gør dating-gamet sindssygt svært BBYBITES

Hvis man ser langsigtet på det, så synes jeg du skal lade ham glide ud af dine tanker. Hvad nu hvis du bruger fire måneder mere på aftener med ham, hvor du kunne have mødt en anden!? Altså det kommer nok i hvert fald ikke, hvis dine tanker og dit mindset ligger på ham den første.

Der kan dog også komme en dejlig ro og selvtillid af at ses uforpligtende med én person og date andre ved siden af. Så er man ligesom mere ligeglad - hvilket åbenbart er noget, vi mennesker finder tiltrækkende og sexet. Hvilket er ret fucking problematisk og gør dating-gamet sindssygt svært, fordi det er så hårdt at ’spille spillet’.

Hvis du vælger at skrive til ham på Instagram, så gør det uden undskyldninger eller sjove småting. Få sagt hvad du vil sige, så ved du hurtigt, om han er klar eller ej. Så behøver du ikke spilde mere tænketid på om han mon kunne have lyst til at ses igen. You’ll know.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære totalt fortabte

Dit spørgsmål irriterer mig. Du er sikkert selv et både sødt og godt menneske, men det, du tegner frem, har jeg mest af alt lyst til at ruske i og sige »Tag dig sammen!«.

At du først kalder det naivt at få følelser for et andet menneske. Nej. Så kalder du det selvrespekt, at du skrev en besked om at være ved at få for mange følelser for ham. Tjo. Selvfølgelig er det sødt mod dig selv, at du anerkender, at du er ved at blive glad for et andet menneske, men i stedet for at række ud, så stikker du hånden frem og smækker døren over dine egne fingre. Og så kommer du 40 dage senere, og står nu uden for den dør og banker på?

Du tvivler på alt du gør, og det er faktisk småulideligt.

Du er nødt til at stå ved bare en af dine beslutninger, blive i en af dine følelser i mere end et øjeblik. Du slår mig som et menneske, der gerne vil have, at jeg siger, at alt nok skal gå. Det vil jeg også gerne, men det bliver med den her modifikation: Det hele skal nok gå, ikke fordi dit liv en dag passer til dine ønsker, men fordi dine ønsker en dag passer til dit liv.

Og hvad så nu? Slå plat eller krone. Krone er selvrespektens smækkede dør, halvanden måned på datingplatforme er ikke lang tid. Plat er uforpligtende hygge, udnyt dig selv lidt. Men det kan også være, du skal lave noget andet end dating lige nu. Ind i kultursalenes mørke, ud på museernes glatte gulve, vinbar, restaurant, svømmehal, crossfit. Jeg er ligeglad, virkelig. Lad dig blæse lidt igennem af noget, som er større end aftenhygge.

Jeg elsker dig, bare rolig, men det er også derfor, jeg synes, du skal gøre det samme.