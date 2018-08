Til kamp for Amager Fælled: Heste, børn, kongeblå salamandre og tusindvis af mennesker deltog i Arternes Optog Mellem 5.000 og 10.000 mennesker var på Rådhuspladsen for at demonstrere mod at der bygges på Amager Fælled.

FOR ABONNENTER Engang vidste man nogenlunde, hvor man havde dansk politi. Sådan er det ikke længere. Det ene øjeblik sætter en betjent sig på en motorvej og bliver verdensberømt, fordi han leger med en lille flygtningepige, mens flygtningene vandrer gennem Danmark. Det næste øjeblik bliver en anden betjent også berømt fordi hun trøster en kvinde i niqab, selv om det er blevet forbudt at gå med ansigtet tildækket, og denne eftermiddag kommer en vognfuld betjente kørende i en vogn med nedrullede vinduer og råber til tv-kokken Nikolaj Kirk.