Årets ord dækker over et kunstfænomen, som ingen helt forstår

Nu har vi endelig fået en officiel definition.

En NFT – non fungible token – er »et unikt digitalt certifikat, der bliver brugt til at registrere ejerskab over et aktiv såsom et kunstværk eller et samleobjekt«.

Netop at definere NFT er forsøgt mange gange over det seneste år, hvor det internetbaserede samlekortsystem er vokset så voldsomt i omfang, at Collins, et af standardværkerne, når det kommer til engelske ordbøger, har udnævnet NFT til årets ord.

Det er også Collins, der kommer med definitionen.

I løbet af 2021 har kunstmarkedet oplevet nogle helt vilde salg, som for den traditionelt anlagte kunstkøber kan virke noget aparte. I marts solgte auktionshuset Christies’s en digital kollage bestående af 5.000 billeder begået af den amerikanske tegner, der går under navnet Beeple.

Salget blev en sensation, der med en slutpris svarende til mere end 400 millioner kroner endte med at blive det tredjedyreste kunstværk solgt af en nulevende kunstner nogensinde. Beeple var ellers relativt ukendt i kunstens verden og havde på forhånd solgt ganske få værker.

Tweet til 18 millioner

NFT-markedet har været en lang række af hændelser, hvor folk har samlet kæben op fra gulvet, når eksempelvis ejerskabet af den lille nyan-cat-video (pixeleret videokat med hindbærsnitte som krop og en regnbue ud af bagdelen) blev solgt for lige i underkanten af 4 millioner kroner, andre gav det samme for et billede af en avisartikel eller et tweet for 18 millioner kroner.

Her skal vi lige huske på, at der er tale om, at man køber retten til at kunne kalde sig ejer, men at alle de nævne ting lige så let kan tilgås og anvendes af dig og mig som af ejeren.

Alle disse panderynkefremkaldende nybrud har gjort, at ordet NFT har bevæget i »meteorfart« op gennem sproget, skriver Collins i en blog, hvor de fortæller, at ordets brug på skrift i det offentlige rum er steget med 11.000 pct. det seneste år.

Ifølge ordbogsudgiveren har redaktørerne valgt netop NFT ud af de flere milliarder, de holder øje med, for det særlige sammenstød mellem kunst, teknologi og forretning, som det repræsenterer.

Det andet store standardværk inden for det engelske sprog, Oxford English Dictionary, valgte vax, et slangudtryk for vaccine, som årets ord 2021.