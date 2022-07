16-årige Flora Ofelia Hofmann Lindahl: »Jeg skal træffe nogle andre beslutninger end mange andre på min alder. Og nogle af dem er store«

Selv om den 16-årige skuespiller Flora Ofelia Hofmann Lindahl i perioder lever noget, der ligner et voksenliv i filmbranchen, glæder hun sig til at blive 18 år. For 18 år er frihed. Blandt andet til at gå i byen og stemme. Og selv bestemme, hvor mange penge man bruger på takeaway.