It-millionæren vil erobre hele verden med kødfrie måltider Danmark er testland for Simple Feast, it-millionær Jakob Jøncks kødfri måltidskasser, der, hvis alt går godt, skal erobre millioner af kunder fra Kina til San Francisco. Men koden til det perfekte kødfri måltid skal først knækkes.

Jakob Jønck er i gang med at lave stempelkaffe, mens kokken Rasmus Kliim lægger hurtige snit i kødet på seks-syv halverede sortskindede auberginer.

Auberginerne skal ind og bage, til de bliver brune og bløde, det første skridt i en baba ghanoush, en tæt og cremet arabisk dip, som Kliim er i gang med at udvikle, og som skal være midtpunktet i en af de kommende ugers menuer i Simple Feasts måltidskasser. Konceptet er økologiske vegetariske eller veganske måltider med mange små elementer, der blot skal opvarmes, ristes af og blandes sammen.

»Da vi begyndte at udvikle på konceptet, tænkte vi, at der også skulle være en lille side dish med kød«, siger manden bag – 41-årige Jakob Jønck, en høj sportstrænet mand, der med sin brede kæbe, tætte skægstubbe og solbrune hud nærmere ligner en californisk skuespiller end en veganerhippie.

Jakob Jønck 41-årig iværksætter og skaber og medejer af Simple Feast. Kandidat i statskundskab og har arbejdet i reklamebureau, i Finansministeriet og konsulentbureauet McKinsey. Har også produceret den prisvindende dokumentar ’Ballroom Dancer’. Medskaber af fitness-appen Endomondo og sundheds-appen MyFitnessPal, som han solgte for et stort millionbeløb. Privat er han vegetar, far til to drenge og gift med danseren Viktoria Franova.

»Men så begyndte vi at snakke om, hvad der ville ske, hvis vi slet ikke skulle forholde os til kød. Det tog os seriøst fem minutter at tage beslutningen om at droppe kødet helt«, siger han.

Vi står ude i en villa i Charlottenlund, der tidligere var Jøncks private bolig, efter at han vendte hjem fra Californien.

Her har den høje dansker haft succes med fitness-appsene Endomondo og My Fitnesspal, som samlet endte med at blive solgt til 3,5 milliarder kroner. Hvor meget Jønck fik ud af handlen, vil han ikke sige, men det har i medierne været tal som 350-400 millioner fremme.

Jeg har personlige årsager til at lave det her. Jeg har set venner og familie dø af dårlig livsstil

Nu bruger kokkene Rasmus Kliim og Anders Vald den hvide funkisvilla til at udvikle opskrifter til Jøncks store sats på, hvad der skal være hans næste globale hit.

Begge kokke har arbejdet for nogle af Københavns ikoniske restauranter (Geist og Kong Hans Kælder) og har været centrale spillere i at banke den gastronomiske del af markedet for færdigvarer op for Løgismose og Claus Meyer.

Den største forskel i forhold til Aarstiderne, Skagen Food, Ret Nemt, og hvad der ellers findes af måltidsløsninger, er, at Simple Feast er skabt med det formål at gå ud og erobre verden med masser af risikovillige it-investorkroner i ryggen, heriblandt fra en tidligere chef i Uber og skaberne af milliardfænomenet Candy Crush.

»Planen er at få millioner af kunder globalt og måske 30-40.000 kunder i Danmark. Jeg har svært ved at tro, at vi ikke kan nå det tal«, siger Jakob Jønck.

Har set venner dø af dårlig livsstil

Simple Feast startede egentlig som en app – en kogebog med nogle af verdens topkokke bag opskrifterne og en vision om at lære folk at lave sundere, grønnere mad. Appen har op imod en halv million brugere, men på sin vis var den en fiasko. Folk brugte den kun i weekenden, mens hverdagsmaden var upåvirket.

»I starten troede vi, at vi kunne flytte på folks evner til at lave plantebaseret mad. Det er vi blevet rimelig pessimistiske omkring. Hvis vi skal nå i mål med vores ambition om at gøre folks måltider grønnere og sundere, så bliver vi nødt til at lave maden for dem«, siger Jønck.

Jakob Jønck er tidligere skiinstruktør, statskundskabuddannet, regnedreng i Finansministeriet og derefter konsulent for konsulenthuset McKinsey, et cv, der umiddelbart lugter langt væk af ultraliberalist. Men han voksede op i en stærkt venstreorienteret ’hippie’-familie, blev ’opfostret på økogrøntsager’ og har stadig som sit forbillede det progressive Danmark, der i hans barndom satte vindmøller op, satsede på cyklisme og var et fyrtårn for frisindet.

»Dengang gik vi forrest, nu er vi det eneste land, der hæver afgifterne på elbiler og sænker afgifterne på Porscher. Det er jo hjernedødt«, siger han.

»I virkeligheden burde politikerne igen føre an med et stort sats på grøn mad og f.eks. afgifter på kød. Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært for politikere at tage de største udfordringer seriøst«, siger han.

Foto: Jacob Ehrbahn Opgavebeskrivelse Interview med skaberen af Simple Feast, en app og en måltidsløsning, der er vegetarisk eller vegansk. Jønck er mangemillionær bag fitnessappen Endomondo og MyFitnesspal, og investorerne i det nye veganerkoncept er rige IT-folk, der tror på at det er det nye shit.

Kunne tjene pengene nemmere

Simple Feast er for ham primært et idealistisk projekt, der skal tjene penge, fordi det skal have gennemslagskraft.

»Hvis jeg ville tjene flere penge, så havde jeg investeret i noget andet, der var nemmere at lave. For det her er pissesvært at lave. Jeg har personlige årsager til at lave det her. Jeg har set venner og familie dø af dårlig livsstil. Jeg har været ude og snorkle med min søn i Stillehavet og set grå og døde koralrev. Jeg har tænkt: Hvad fanden vil du egentlig gøre af forskel«, siger han.

»Verden, som den ser ud i dag, kan ikke se sådan ud om tyve år. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Du kan jo ikke have en kødproduktion, som vi har i dag, så smadrer du jo verden fuldstændigt«.

For Jakob Jønck er det grønne køkken simpelthen fremtiden, uanset hvordan man vender og drejer det. For det første kan alle ernæringseksperter blive enig om, at vi skal spise mere grønt (Jønck mener også, at man kan bekæmpe de fleste livsstilssygdomme med en vegetarisk livsstil).

For det andet gør klimaudfordringen det umuligt at komme uden om at gøre noget ved forbruget af kød.

»Hvis den antagelse er forkert: hvis folk ikke på et tidspunkt indser, at vi ikke kan fortsætte ad det spor, så har Simple Feast ikke nogen forretning. Men hvis antagelsen er rigtigt, så er vi nogle af dem, der har turdet tage det valg tidligst. Løgismose, Meyer og Aarstidere tør jo ikke gå fuldt vegetarisk, de har en kæmpe kødforretning de skal beskytte. Det har vi ikke«, siger han.

En ting er at ønske at gøre folks madvaner grønnere, men Jøncks erfaring fra fitness-appen MyFitnessPal er, at det ikke er tilstrækkeligt at give folk rå viden. I MyFitnessPal skulle brugerne tælle kalorier og føre kost- og motionsdagbog.

Løgismose, Meyer og Aarstiderne tør jo ikke gå fuldt vegetarisk, de har en kæmpe kødforretning, de skal beskytte. Det har vi ikke

»Den triste sandhed var, at det jo ikke virkede at tælle kalorier, og det er svært at indrømme, når man har haft 140 millioner brugere, der har brugt den app«, siger han.

»Hvis du skal hjælpe folk med at lave vaneforandringer, så virker det ikke at give dem viden og ernæringsdata. Så skal du skabe en situation for dem, der er virkelig fed for dem at have med at gøre. At give dem en oplevelse af ’hvor er det lækkert’ og mærke i deres krop, hvor godt de får det efter sådan et måltid. Hvis du kan give dem det, så kan de starte den rejse«, siger han.

Simple Feast har været igennem en svær proces for finde den formel, der skal knække koden på det kødfri måltid, som folk gerne vil betale for. Firmaets første forsøg var måltidsglas, hvor tre af ugens fire glas indeholdt tyve procent kød og firs procent grøntsager. Men det var en underlig mellemting, der var svær at formidle.

»Når du spiser 80/20, så er det et dramatisk skifte i forhold til kød, men vi tiltalte ikke folk, der gerne vil gå helt kødfri, og de, der var glade for kød, følte, at de fik for lidt«, siger han.

Men Jønck og hans to kokke havde ikke haft modet til at gå rent kødfrit – »jeg var ærlig talt bange – ingen i Skandinavien havde vist, at det kunne fungere«.

I anden omgang skiftede firmaet over til rent vegetarisk, men stadig som måltidsglas med grønne gryderetter.