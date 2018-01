Fakta: Hvad er surdej?

Surdej er en kultur af gærsvampe og mælkesyrebakterier i mel og vand. Det, der foregår i en surdej, kalder man ’fermentering’.

Mel består for størstedelen af stivelse, som kemisk set er sukker i lange kæder. Melet indeholder selv nogle enzymer, alfa- og beta-amylase, som begynder at spalte stivelsesmolekylerne til maltsukker, når melet bliver blandet med vand. Det er den mekanisme, som gør, at kornet kan spire på marken.

Maltsukker er sødt og minder om det, vi kender som ’sukker’. Det kan mikroorganismerne igen nedbryde ved hjælp af andre enzymer til frugtsukker, som de kan bruge som energikilde – ganske som det foregår i f.eks. menneskekroppen.

Når de får tilført energi, kan mikroorganismerne trives og formere sig ved celledeling, men deres omsætning producerer også affaldsstoffer.

Surdejen der har hævet og er klar til brug. Politiken lancerer en digital madskole hvor mesterbageren Bøje Lomholt viser hvordan man bager det perfekte brød.

Gærcellerne udskiller kuldioxid og alkohol, mens mælkesyrebakterierne producerer kuldioxid, mælkesyre og (sekundært) eddikesyre.

’Affaldsstoffer’ har måske ikke så pæn en klang, men det er dem, vi har brug for, når vi bager vores brød! Kuldioxid er en gasart, som får brødet til at hæve. Alkohol og syre giver brødet smag, og de forskellige udspaltede sukkerarter gør, at skorpen på brødet kan brune, og bidrager på den måde også til smag og aroma.

Når man giver mikroorganismerne i en surdej frisk vand og mel, skal de lige vænne sig til deres nye miljø, men snart starter nedbrydningen af stivelse til sukkerarter, som gær og mælkesyrebakterier kan fordøje, og nu begynder de at formere sig.

Der bliver flere og flere af dem, og de omsætter mere og mere af melet – indtil der ikke er mere at spise, og der er ophobet så mange affaldsstoffer i surdejen, at det direkte hæmmer mikroorganismerne.

Det er især syren, der hober sig op over tid. Ikke alene bliver der akkumuleret mere og mere af den, men efterhånden som mælkesyrebakterierne får dårligere levevilkår, producerer de proportionalt mere eddikesyre – som vi opfatter som decideret ’sur’, modsat den meget mildere smag af mælkesyre.Selv om mikroorganismerne i vores surdej netop er karakteriseret ved at kunne tåle store mængder af deres egne affaldsstoffer, har de en grænse, og til sidst begynder de at dø, hvis vi altså ikke giver dem noget nyt vand og mel at leve af.

Forskel på gær og surdej

Når man siger gær, tænker alle på ’bagegær’, sådan noget i en lille pakke med malteserkors på fra mælkekøleren i supermarkedet. Det er én specifik art gærsvampe udvalgt af forskere for sin evne til at producere den maksimale mængde kuldioxid under de rette omstændigheder, og bruger man det til bagning, hæver brødet mest på kortest tid.

Gærsvampene i surdej (oftest kaldet ’vildgær’ for at adskille dem fra bagegær) er ikke helt så effektive til at producere kuldioxid, men de er væsentligt mere sejlivede, bl.a. fordi de kan tåle ret store mængder syre.