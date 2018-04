Rabarbertid: Skøn trifli, imponerende cheesecake og sød-syrlig saft Rabarber lover sommer, saft og desserter i smukke toner. Her indgår de i en frisk saft, en tæt trifli og en festlig ostekage.

FOR ABONNENTER

Få ting føles så danske som en klynge rabarber i en gammel landbohave, men de sure stængler stammer oprindeligt fra Asien og kom først til Danmark i 1830’erne engang. Til gengæld gik der ikke lang tid, før rabarber var at finde i mange danske haver, for planten med de store skræppeagtige blade vokser utroligt godt i vores kølige klima – så godt, at der er to sæsoner: én, der begynder i slutapril og varer maj og juni med, og så tager den gode plante lige en runde mere i august-september.