Opskrifter: Sådan laver du selv Meyers grønne festivalfavoritter På fredag åbner Haven Festival på Refshaleøen i København. Og det grønne fylder meget på festivalen. Her er tre grønne Meyer-retter, som du kan lave derhjemme.

Meyers Madhus, der har udvalgt maden til Haven Festival, er vært for et af festivalens mange spiseområder, Green Haven, der bliver et åbent arbejdende grøntsagsværksted, hvor vores kokke ordner stabler af friske grønne sager og serverer vegetarretter med fuldt smæk på smagen. Vi kombinerer det bløde, det sprøde og det cremede, og hvis man dertil lægger fylde og god krydring, er der ikke mange, der vil savne kødet.