Mette Mølbak: For ikke så længe siden var salt og peber vores mest eksotiske krydderi I København virker de gastronomiske initiativer lige så ustoppelige som boligpriserne. Hurra for det.

I sidste uge landede min veninde Patricia fra San Francisco for første gang i København. Jeg havde ikke set hende, siden jeg for 13 år siden boede et semester hos hende i Sanchez Street, hvor vi sammen havde nogle uforglemmelige oplevelser som at spise krabber og drikke hvidvin sent en tirsdag aften, holde ’gløggparty’ og indtage en fabelagtig thaisuppe. Vi talte ret meget om mad – om forskellen på vores forskellige lande, og jeg kunne i 2005 underholde med, at de mest eksotiske krydderier i det danske køkken var salt og peber, mens jeg forsøgte at lave frikadeller i hendes køkken.

Det var en helt anden historie, jeg fortalte, da vi i lørdags sad på Almanak i Havnegade, kiggede ud over havnen og bestilte smørrebrød, som hun med det samme blev dybt fascineret af, da hun så det i Torvehallerne. Mens vi ventede på maden, pegede jeg over mod det gamle Noma. På kyssebroen, der leder en slange af mennesker hen mod Broens Gadekøkken, hvor chokoladehånddyppede is, ceviche med puffede majs og gourmetburgere kun er en lille del af menuen.

Jeg fortalte hende om Claus Meyer, om det nordiske madmanifest, om verdens bedste restaurant, der i nogle år havde adresse i Strandgade, om nomabølgen, der har bredt sig ud i hele byen i form af bagerier, tacosteder og ismagerier. Om at brødguruen fra Chad Robertson San Francisco, hvis bageri kun ligger få gader fra Patricias hjem, på en måde knopskyder i København, da den tidligere leder af det berømte bageri nu åbner på Frederiksberg. I Danmark! Of all places, kunne man tilføje.

De gastronomiske initiativer virker lige nu lige så ustoppelige som boligpriserne. Spørgsmålet er, om det hele er ved at koge over. I hvert fald er konkurrencen skærpet, og mætheden er på nogle punkter ved at indfinde sig. Men når jeg tænker på, hvad der er sket, siden jeg stod og lavede frikadeller i San Francisco, er det svært ikke at være andet end stolt og være glad for at bo i en by, der er ved at koge over i madglæde.

På fredag kommer der endnu mere gang i gryderne, når Nordens største madfestival, Copenhagen Cooking & Food Festival, i 10 dage byder på mere end 100 madbegivenheder. Og jeg er stadig sulten.