Adam Aamanns julefrokostmenu: Stor smag i hver en mundfuld

Kokken Adam Aamann serverer fire lækre retter – en grøn, to med fisk og en med and – for julens gæster. Alle rummer de en vifte af smage og konsistenser, som mætter og fornøjer.

For mig er noget af det allerbedste ved julefrokosten det, som indleder det hele, nemlig sildene. Tit er ’problemet’, at de smager så godt, at jeg næsten kunne nøjes med at spise mig mæt i sildene alene, og det går jo sjældent, da der til de fleste julefrokoster følger et arsenal af retter efter.

Men en god julefrokost behøver ikke være et madmaraton med bunker af retter, som overgår enhver normal appetit. En julefrokost kan sagtens være komplet med et udvalg af retter efter devisen lidt, men godt, så længe man har gjort sig umage med at skaffe ordentlige råvarer og give opmærksomhed til processerne i køkkenet. De fleste gæster vil nok også foretrække få og virkelig gode retter med stor smag frem for et kæmpe udvalg, hvor det kniber med engagementet i hver enkelt ret og råvare.

Her er fire små retter, som, jeg synes, hver især passer godt ind i enhver julefrokost, og som tilsammen kan udgøre det komplette julebord, hvor der gerne skal være den rette sammensætning af frisk, skarpt, sødt, tungt og grønt.

De røde sild med masser af krydderier spiller smukt sammen med appelsin og fennikel. Den råmarinerede laks, som egentlig er en ceviche, er et frisk og lidt hurtigere alternativ til den gravede laks, som her får skarphed af peberrod og syre og sødme af citron og æble. Man skulle måske ikke tro det, men græskar som pålæg fungerer virkelig godt, og ristet græskar, rugbrød, grønkål og mayo med sichuanpeber er en kombination, der sidder i skabet.

Andeleverpostejen er en klassiker, der hvert evig eneste år kommer på mit julebord. Den er ekstremt fyldig i smagen og får skarphed af snaps, løg og persille og rummer alle de elementer, man kan ønske sig af en postej, ikke mindst med de syltede kvæder til.

Røde kryddersild med appelsin

Foto: Line Thit Klein

Kryddersildene ligger i en lage med flere af julens krydderier og serveres med stegt fennikel og små stykker appelsin.

Råmarineret laks med dild

Foto: Line Thit Klein





Den råmarinerede laks er et hurtigere alternativ til den gravede. Citronfløde, peberrod og æble klæder hinanden og passer godt til laksen.





Smørrebrød med stegt græskar

Græskar i skiver steges og fungerer glimrende som pålæg på brød.





Andeleverpaté med syltede kvæder

Foto: Line Thit Klein

Andeleverpostejen er en klassiker, som helst skal tilberedes dagen før servering.