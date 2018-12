Sportens julekalender: Kaptajnen holdt sin ven ude, men så slog han ellers også til

Som kolleger og Danmarks to mest vindende golfspillere har Thomas Bjørn og Thorbjørn Olesen de seneste år udviklet et nært venskab.

Thomas Bjørn var derfor lettet, da det under Made in Denmark i Silkeborg lykkedes Thorbjørn Olesen selv at kvalificere sig til det europæiske Ryder Cup-hold, så han ikke skulle være afhængig af et af de fire wildcard fra kaptajnen - som jo var Thomas Bjørn.

Så Thorbjørn Olesen var med i Paris og blev på førstedagen af den prestigefyldte og historietunge holdmatch mod USA sendt i kamp på førstedagen som makker med nordireren Rory McIlroy. Den danske debutant slog sit allerførste slag som Ryder Cup-spiller i vandet, og selv om det slag ikke fik konsekvenser, så tabte det europæiske par til amerikanerne Dustin Johnson og Rickie Fowler i den første session med fourballs, der gav USA en føring på 3-1.

At Thorbjørn Olesen derefter ikke var med i eftermiddagens foursome var formentlig en beslutning, der var truffet på forhånd, men det var mere overraskende, at Thomas Bjørn og hans stab af vicekaptajner så bort fra Thorbjørn Olesen til både fourball og foursome om lørdagen, hvor Europa vendte matchen på hovedet til en føring på 10-6.

Søndag blev Thorbjørn Olesen sendt ud i den syvende af søndagens tolv singlematcher, hvilket gjorde Jordan Spieth til hans modstander, og i den match udraderede danskeren den 25-årige superputter, der fik et massivt gennembrud i 2015 ved at vinde majorturneringerne Masters og US Open og blive nummer to en tredje, PGA Championship.

Dermed bidrog Thorbjørn Olesen til en sejr på Europa, der blev på 17,5-11,5, men den altoverskyggende helt blev italieneren Francesco Molinari, der som den første europæer nogen sinde kom igennem en Ryder Cup med sejr i alle sine fem kampe.