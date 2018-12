Sportens julekalender: 'Kompromisløs sportspsykopat' scorede rene 10-taller

Den danske dressurrytter Cathrine Dufour og hesten, den 14-årige vallak, Cassidy stod bag en af årets mest imponerende præstationer.

Ved World Cup-stævnet i Göteborg besatte den danske ekvipage ikke alene podiets øverste trin med en score på 88,200 procent. Dufour og Cassidy fik samtidig fem rene 10-taller af dommerne. Hvilket aldrig tidligere er sket for en dressurrytter.

Efter ekvipagens opvisning på to minutter knyttede Cathrine Dufour næven og krammede Cassidy, for hun vidste godt, at hun havde leveret en præstation ud over det sædvanlige.



»Det var sindssygt«, udbrød danskeren efterfølgende.

Og ja, det er ikke uden grund, at den 26-årige Cathrine Dufour engang har omtalt sig selv som en »kompromisløs sportspsykopat«. For midtsjællænderen har det meste af livet drømt om at perfektionere samspillet mellem hende selv og hesten. Slet og ret i en målrettet drøm om at blive verdens bedste til sin sport.

Det blev hun desværre ikke i 2018. Selv om Cassidy har været i sit livs form i løbet af året, pådrog den sig en mindre skade kort før VM i september. Derfor må ekvipagen nøjes med en verdensrekord for året.