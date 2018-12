Sporten julekalender: Fem rødder fra Danmark plaffede sig til legendestatus

Det er ikke mange år siden, at computerspillet Counter Strike var et hyggeligt foretagne, der foregik på såkaldte spilcafeer rundt om i landets største byer.

Det er ingenlunde tilfældet i dag. Især de seneste fem år med Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) har spillet taget fart. Som en sport. Eller rettere en esport.

Endnu bedre er det, at det så faktisk også er en dansk kvintet, der verdens bedste til det.

Det understregede de fem - dev1ce, dupreeh, Xyp9x, gla1ve og Magisk - der tilsammen udgør holdet Astralis, da Odense Congress Center i begyndelsen af december lagde lokaler til ESL Pro League Finals, som er den verdensomspændende sæsonfinale i spillet CS:GO.

Verdensranglistens nummer 1, Astralis, vandt sæsonfinalen med en sejr i slutkampen over det nordamerikanske storhold Team Liquid.

Udover hovedpræmien på 250.000 dollars, vandt Astralis også en ekstra bonuscheck på én million dollars. Altså i alt mere end 8 mio. danske kroner i præmiepenge.



Bonuspræmien fik Astralis, fordi de lavede en såkaldt Intel Grand Slam, hvilket fortæller, at holdet har vundet fire titler inden for et spænd på ti turneringer i ESL- og Dreamhack-regi i år.

Astralis er det første hold i historien, som formår at gøre dette.